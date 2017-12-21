"Челси" и "Бристоль Сити" пробились в полуфинал Кубка Лиги

Альваро Мората В среду вечером определились два оставшихся полуфиналиста Кубка Лиги, коими стали "Челси" и "Бристоль Сити". "Борнмут" и "Манчестер Юнайтед" оказались за бортом турнира.

"Синим" посчастливилось открыть счет уже на 13-й минуте домашнего матча с "Борнмутом". Сеск Фабрегас получил отличную передачу пяткой от Кенеди, ворвался в штрафную площадь по левому краю и прострелил на дальнюю штангу, где Виллиану не составило труда послать мяч в ворота.

Казалось, матч так и закончится минимальной победой хозяев "Стэмфорд Бридж", однако в самой концовке матча команды обменялись голами. Сперва Дэн Гослинг ударом с подступов к штрафной восстановил равновесие, а затем вышедшие на замену Эден Азар и Альваро Морату организовали взятие ворот и сохранили победу за "Челси" — 2:1.

"Манчестер Юнайтед" пришлось гораздо тяжелее, несмотря на то, что "красные дьяволы" играли с соперником рангом ниже. Показав неплохой футбол в первом тайме, вскоре после перерыва "Бристоль Сити" и вовсе открыл счет. Это удалось Джо Брайану, который нанес мощнейший удар с острого угла.

Однако радость хозяев была недолгой, потому что уже спустя семь минут Златан Ибрагимович отметил свое первое сезоне появление в старте голом со штрафного, пробив низом в дальний угол.

Развязка наступило в компенсированное время, когда дело шло к экстра-таймам. От дополнительных 30 минут и, возможно, серии пенальти игроков и публику избавил Кори Смит, приняв мяч грудью в штрафной и пробив Серхио Ромеро — 2:1.

"Челси" — "Борнмут" — 2:1 (1:0)

Голы: Виллиан 13, Мората 90 — Гослинг 90.

"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Ампаду, Кэхилл, Дзаппакоста, Дринкуотер, Фабренас, Кенеди, Виллиан (Азар 61), Батшуайи (Мората 73), Педро (Бакайоко 61).

"Борнмут": Боруц, Адам Смит, Фрэнсис, Кук, Симпсон, Муссе (Уилсон 71), Артер (Льюис Кук 74), Сурман, Гослинг, Фрэйзер, Дефо (Айб 17).

Предупреждения: Ампаду, Дзаппакоста, Фабрегас, Мората — Адам Смит, Фрэнсис, Симпсон, Гослинг.

"Бристоль Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (0:0)

Голы: Брайан 51, Смит 90 — Ибрагимович 58.

"Бристоль Сити": Стил, Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон (Тэйлор 69), Браунхилл (Элиассон 74), Смит, Пак, Брайан, Патерсон, Рид.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан (Смоллинг 90), Линделеф, Рохо, Шоу, Блинд (Лукаку 61), Мактоминей, Погба, Мартиаль, Рэшфорд, Ибрагимович (Мхитарян 69).

Предупреждения: Патерсон, Элиассон — Погба, Рэшфорд.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Борнмут, Бристоль Сити, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2017 01:00

Количество просмотров Просмотров: 2420

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. awesome-arsenal 21.12.2017 01:52 # awesome-arsenal
    и опять лукаку потерялся против топ клуба

    (ответить)

  2. thegodfather 21.12.2017 01:50 # thegodfather
    интересно, сколько хуев побывало во рту гвардиолы...

    (ответить)

  3. gidro-met 21.12.2017 01:50 # gidro-met
    Маур - хитрый трус!

    (ответить)

  4. thegodfather 21.12.2017 01:48 # thegodfather
    тот случай, когда ты за шаги до финала "сливаешь" турнир.

    (ответить)

  5. wwwxxx 21.12.2017 01:46 # wwwxxx
    вот фак, зашел почитать безвиза, а его нет, это еще печальней чем вылет от бристоля

    (ответить)

  6. gidro-met 21.12.2017 01:45 # gidro-met
    На самом деле Маур сиканул снова позориться и отпотеть Челси либо Мс

    (ответить)

  7. mancityman 21.12.2017 01:44 # mancityman
    Ахахахахахахха аха ха ха хахАХаха хха ха, скум ёбанный, плизки не позорьте Манчестер)))

    (ответить)

  8. chelseafanmd 21.12.2017 01:43 # chelseafanmd
    Невероятные ощущения для 17летнего паренька когда весь стадион кричит твое имя....не хуже Луиза смотрелся парень)

    (ответить)

  9. gidro-met 21.12.2017 01:40 # gidro-met
    Челси вторым составом изичайше, а вам ребятам всех мастей остаётся лишь познавать суть футбола, аспекты этой игры

    (ответить)

  10. chelseafanmd 21.12.2017 01:33 # chelseafanmd
    лузеры как рады хотя даже до сюда не дошли лалки)))))

    (ответить)

  11. webb 21.12.2017 01:29 # webb
    Контекс зря сосал. щлёнщи-Арсенал. Финал Арсенал-Сити.

    (ответить)

  12. webb 21.12.2017 01:28 # webb
    Бля, андрос - это скумовский грит. Говорит состав не оч был, поэтому проебали. Ахахахаххаха. Нужно потратить ещё 300 лямов прост, тогда за ничейку бы зацепились, а уже на старом унитазе 1-0 да одолели бы.

    (ответить)

  13. iskander8sg 21.12.2017 01:28 # iskander8sg
    До зитра. Насхлэданоу камрады. Скум гавелко, ты вОлэ))

    (ответить)

  14. webb 21.12.2017 01:26 # webb
    Как же збс ссать на щ0льси и их абсолютно ебанутых фонатов.

    (ответить)

  15. van-der-slav 21.12.2017 01:20 # van-der-slav
    Моур проиграл бристолю чтобы обрадовать 100летнюю бабку #respect

    (ответить)

  16. blackdreamer 21.12.2017 01:19 # blackdreamer
    пиздец , мю был в игре по уровню как мс до шейхов
    уриньё собрал топ коллетив бездарей нигеров терпил и других лохов
    которые развалят скум как пинсов и превратят его в середняка 2 дивизиона
    ывахыхвахыхва такой всос , так обоссали скум на 90

    (ответить)

  17. andros13 21.12.2017 01:15 # andros13
    Слили убогую чашку
    Ну теперь можно сосредоточиться на нормальных турнирах
    Пусть щюлсе там с сити силы теряют

    (ответить)

  18. toha-bludsikir 21.12.2017 01:14 # toha-bludsikir
    азар переходит в реал уже 100%. поздравим парня, который сделал себе имя в челси и теперь переходит по настоящему топовый клуб. челси как и ливерка - неплохие трамплины

    (ответить)

  19. iskander8sg 21.12.2017 01:13 # iskander8sg
    Слили ненужный турнир.
    Теперь возьмут апл и лч.
    Ахахахахахах))

    (ответить)

  20. kojan 21.12.2017 01:12 # kojan
    Бристоль был лучше...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: