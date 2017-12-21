"Челси" и "Бристоль Сити" пробились в полуфинал Кубка Лиги

В среду вечером определились два оставшихся полуфиналиста Кубка Лиги, коими стали "Челси" и "Бристоль Сити". "Борнмут" и "Манчестер Юнайтед" оказались за бортом турнира.

"Синим" посчастливилось открыть счет уже на 13-й минуте домашнего матча с "Борнмутом". Сеск Фабрегас получил отличную передачу пяткой от Кенеди, ворвался в штрафную площадь по левому краю и прострелил на дальнюю штангу, где Виллиану не составило труда послать мяч в ворота.



Казалось, матч так и закончится минимальной победой хозяев "Стэмфорд Бридж", однако в самой концовке матча команды обменялись голами. Сперва Дэн Гослинг ударом с подступов к штрафной восстановил равновесие, а затем вышедшие на замену Эден Азар и Альваро Морату организовали взятие ворот и сохранили победу за "Челси" — 2:1.



"Манчестер Юнайтед" пришлось гораздо тяжелее, несмотря на то, что "красные дьяволы" играли с соперником рангом ниже. Показав неплохой футбол в первом тайме, вскоре после перерыва "Бристоль Сити" и вовсе открыл счет. Это удалось Джо Брайану, который нанес мощнейший удар с острого угла.



Однако радость хозяев была недолгой, потому что уже спустя семь минут Златан Ибрагимович отметил свое первое сезоне появление в старте голом со штрафного, пробив низом в дальний угол.



Развязка наступило в компенсированное время, когда дело шло к экстра-таймам. От дополнительных 30 минут и, возможно, серии пенальти игроков и публику избавил Кори Смит, приняв мяч грудью в штрафной и пробив Серхио Ромеро — 2:1.



"Челси" — "Борнмут" — 2:1 (1:0)



Голы: Виллиан 13, Мората 90 — Гослинг 90.



"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Ампаду, Кэхилл, Дзаппакоста, Дринкуотер, Фабренас, Кенеди, Виллиан (Азар 61), Батшуайи (Мората 73), Педро (Бакайоко 61).



"Борнмут": Боруц, Адам Смит, Фрэнсис, Кук, Симпсон, Муссе (Уилсон 71), Артер (Льюис Кук 74), Сурман, Гослинг, Фрэйзер, Дефо (Айб 17).



Предупреждения: Ампаду, Дзаппакоста, Фабрегас, Мората — Адам Смит, Фрэнсис, Симпсон, Гослинг.



"Бристоль Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (0:0)



Голы: Брайан 51, Смит 90 — Ибрагимович 58.



"Бристоль Сити": Стил, Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон (Тэйлор 69), Браунхилл (Элиассон 74), Смит, Пак, Брайан, Патерсон, Рид.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан (Смоллинг 90), Линделеф, Рохо, Шоу, Блинд (Лукаку 61), Мактоминей, Погба, Мартиаль, Рэшфорд, Ибрагимович (Мхитарян 69).



Предупреждения: Патерсон, Элиассон — Погба, Рэшфорд.

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