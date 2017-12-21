"Челси" и "Бристоль Сити" пробились в полуфинал Кубка Лиги
В среду вечером определились два оставшихся полуфиналиста Кубка Лиги, коими стали "Челси" и "Бристоль Сити". "Борнмут" и "Манчестер Юнайтед" оказались за бортом турнира.
"Синим" посчастливилось открыть счет уже на 13-й минуте домашнего матча с "Борнмутом". Сеск Фабрегас получил отличную передачу пяткой от Кенеди, ворвался в штрафную площадь по левому краю и прострелил на дальнюю штангу, где Виллиану не составило труда послать мяч в ворота.
Казалось, матч так и закончится минимальной победой хозяев "Стэмфорд Бридж", однако в самой концовке матча команды обменялись голами. Сперва Дэн Гослинг ударом с подступов к штрафной восстановил равновесие, а затем вышедшие на замену Эден Азар и Альваро Морату организовали взятие ворот и сохранили победу за "Челси" — 2:1.
"Манчестер Юнайтед" пришлось гораздо тяжелее, несмотря на то, что "красные дьяволы" играли с соперником рангом ниже. Показав неплохой футбол в первом тайме, вскоре после перерыва "Бристоль Сити" и вовсе открыл счет. Это удалось Джо Брайану, который нанес мощнейший удар с острого угла.
Однако радость хозяев была недолгой, потому что уже спустя семь минут Златан Ибрагимович отметил свое первое сезоне появление в старте голом со штрафного, пробив низом в дальний угол.
Развязка наступило в компенсированное время, когда дело шло к экстра-таймам. От дополнительных 30 минут и, возможно, серии пенальти игроков и публику избавил Кори Смит, приняв мяч грудью в штрафной и пробив Серхио Ромеро — 2:1.
"Челси" — "Борнмут" — 2:1 (1:0)
Голы: Виллиан 13, Мората 90 — Гослинг 90.
"Челси": Кабальеро, Рюдигер, Ампаду, Кэхилл, Дзаппакоста, Дринкуотер, Фабренас, Кенеди, Виллиан (Азар 61), Батшуайи (Мората 73), Педро (Бакайоко 61).
"Борнмут": Боруц, Адам Смит, Фрэнсис, Кук, Симпсон, Муссе (Уилсон 71), Артер (Льюис Кук 74), Сурман, Гослинг, Фрэйзер, Дефо (Айб 17).
Предупреждения: Ампаду, Дзаппакоста, Фабрегас, Мората — Адам Смит, Фрэнсис, Симпсон, Гослинг.
"Бристоль Сити" — "Манчестер Юнайтед" — 2:1 (0:0)
Голы: Брайан 51, Смит 90 — Ибрагимович 58.
"Бристоль Сити": Стил, Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон (Тэйлор 69), Браунхилл (Элиассон 74), Смит, Пак, Брайан, Патерсон, Рид.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Дармиан (Смоллинг 90), Линделеф, Рохо, Шоу, Блинд (Лукаку 61), Мактоминей, Погба, Мартиаль, Рэшфорд, Ибрагимович (Мхитарян 69).
Предупреждения: Патерсон, Элиассон — Погба, Рэшфорд.
21.12.2017 01:00
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и опять лукаку потерялся против топ клуба
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интересно, сколько хуев побывало во рту гвардиолы...
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Маур - хитрый трус!
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тот случай, когда ты за шаги до финала "сливаешь" турнир.
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вот фак, зашел почитать безвиза, а его нет, это еще печальней чем вылет от бристоля
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На самом деле Маур сиканул снова позориться и отпотеть Челси либо Мс
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Ахахахахахахха аха ха ха хахАХаха хха ха, скум ёбанный, плизки не позорьте Манчестер)))
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Невероятные ощущения для 17летнего паренька когда весь стадион кричит твое имя....не хуже Луиза смотрелся парень)
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Челси вторым составом изичайше, а вам ребятам всех мастей остаётся лишь познавать суть футбола, аспекты этой игры
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лузеры как рады хотя даже до сюда не дошли лалки)))))
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Контекс зря сосал. щлёнщи-Арсенал. Финал Арсенал-Сити.
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Бля, андрос - это скумовский грит. Говорит состав не оч был, поэтому проебали. Ахахахаххаха. Нужно потратить ещё 300 лямов прост, тогда за ничейку бы зацепились, а уже на старом унитазе 1-0 да одолели бы.
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До зитра. Насхлэданоу камрады. Скум гавелко, ты вОлэ))
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Как же збс ссать на щ0льси и их абсолютно ебанутых фонатов.
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Моур проиграл бристолю чтобы обрадовать 100летнюю бабку #respect
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пиздец , мю был в игре по уровню как мс до шейхов
уриньё собрал топ коллетив бездарей нигеров терпил и других лохов
которые развалят скум как пинсов и превратят его в середняка 2 дивизиона
ывахыхвахыхва такой всос , так обоссали скум на 90
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Слили убогую чашку
Ну теперь можно сосредоточиться на нормальных турнирах
Пусть щюлсе там с сити силы теряют
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азар переходит в реал уже 100%. поздравим парня, который сделал себе имя в челси и теперь переходит по настоящему топовый клуб. челси как и ливерка - неплохие трамплины
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Слили ненужный турнир.
Теперь возьмут апл и лч.
Ахахахахахах))
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Бристоль был лучше...
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