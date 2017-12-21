"Суонси" уволил Пола Клемента
"Суонси" объявил об увольнении с поста главного тренера Пола Клемента.
Напомним, экс-ассистент Карло Анчелотти по "Челси", "Реалу", ПСЖ и "Баварии" возглавил "лебедей" лишь в январе и в прошлом сезоне помог им остаться в Премьер-Лиге.
Однако в этом сезоне дела Пола шли неважно. Проиграв пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге, "Суонси" оказался на самом дне таблицы, и это подтолкнуло боссов валлийского клуба к расставанию с Клементом.
Таким образом, в среду вечером "Суонси" стал шестым клубом, решившимся на смену рулевого в Премьер-Лиге в этом сезоне. Sky Sports ожидает, что замена Клементу будет найдена в течение 24 часов.
21.12.2017 00:20
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суки, спецом перед ливерпулем. сначала эвертон, потом вба, теперь эти
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