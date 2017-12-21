"Суонси" уволил Пола Клемента

"Суонси" объявил об увольнении с поста главного тренера Пола Клемента.

Напомним, экс-ассистент Карло Анчелотти по "Челси", "Реалу", ПСЖ и "Баварии" возглавил "лебедей" лишь в январе и в прошлом сезоне помог им остаться в Премьер-Лиге.



Однако в этом сезоне дела Пола шли неважно. Проиграв пять из шести последних матчей в Премьер-Лиге, "Суонси" оказался на самом дне таблицы, и это подтолкнуло боссов валлийского клуба к расставанию с Клементом.



Таким образом, в среду вечером "Суонси" стал шестым клубом, решившимся на смену рулевого в Премьер-Лиге в этом сезоне. Sky Sports ожидает, что замена Клементу будет найдена в течение 24 часов.

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