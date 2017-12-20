Венгер опасается эпидемии травм в "Арсенале"

Арсен Венгер Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опасается, что вслед за нападающим Оливье Жиру в лазарет "канониров" попадут еще несколько игроков.

За последний месяц Венгер уже несколько раз жаловался на интенсивный график матчей "Арсенала". По мнению Арсена, именно с этим связано повреждение Жиру, полученное в матче с "Вест Хэмом" на Кубок Лиги.

В следующие 36 дней "канонирам" предстоит сыграть сразу 10 игр, и Венгер опасается, что травма Жиру станет предвестником целой эпидемии.

"Мы должны сесть и проанализировать наши возможности. Меня тревожит, когда тренер начинает терять игроков. В условиях жесткого календаря мы просто не можем позволить себе еще одну потерю. Мне нужно оценить, как я могу справиться с расписанием".

"Если посмотреть на наши матчи в январе и феврале, то их нельзя пройти одним и тем же составом. Я не знаю, буду ли применять ротацию в зависимости от турнира. Нужно тщательно изучить календарь", - цитирует Венгера Goal.

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Метки Арсенал, Венгер

Автор foxmcfc   

Дата 20.12.2017 22:00

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  1. blackdreamer 20.12.2017 22:27 # blackdreamer
    не ссы сеня
    в рамке будет минолет
    там можешь пацанов у17 выпускать это косорукое чмо сам закинет себе пару банок

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