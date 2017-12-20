Венгер опасается эпидемии травм в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опасается, что вслед за нападающим Оливье Жиру в лазарет "канониров" попадут еще несколько игроков.
За последний месяц Венгер уже несколько раз жаловался на интенсивный график матчей "Арсенала". По мнению Арсена, именно с этим связано повреждение Жиру, полученное в матче с "Вест Хэмом" на Кубок Лиги.
В следующие 36 дней "канонирам" предстоит сыграть сразу 10 игр, и Венгер опасается, что травма Жиру станет предвестником целой эпидемии.
"Мы должны сесть и проанализировать наши возможности. Меня тревожит, когда тренер начинает терять игроков. В условиях жесткого календаря мы просто не можем позволить себе еще одну потерю. Мне нужно оценить, как я могу справиться с расписанием".
"Если посмотреть на наши матчи в январе и феврале, то их нельзя пройти одним и тем же составом. Я не знаю, буду ли применять ротацию в зависимости от турнира. Нужно тщательно изучить календарь", - цитирует Венгера Goal.
20.12.2017 22:00
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не ссы сеня
в рамке будет минолет
там можешь пацанов у17 выпускать это косорукое чмо сам закинет себе пару банок
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