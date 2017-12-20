Миньоле: "Поражение от "Тоттенхэма" стало переломным моментом"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что разгромное поражение от "Тоттенхэма" в октябре стало повортным моментом сезона для "красных".

Осенью команде Юргена Клоппа устроили настоящую взбучку на "Уэмбли", разгромив 4:1. С тех пор "Ливерпуль" выдал серию из 12 матчей без поражений, в которых "красные" забили 37 голов и семь раз сохранили свои ворота на замке.



По словам Миньоле, проигрыш "шпорам" стал поворотным моментом сезона для мерсисайдцев. Команда поработала над игрой в защите, благодаря чему поднялась с девятого места на четвертое, рассказал бельгиец.



"После матча с "Тоттенхэмом" нам пришлось кое-что поменять: мы были недовольны тем, как сыграли на "Уэмбли". Затем мы попробовали изменить тактику, чтобы вся команда атаковала и защищалась как единое целое".



"Теперь все игроки хотят помогать защите, мы вместе прессингуем и вместе обороняемся. Мы не позволяем соперникам проводить контратаки и часто оставляем ворота на замке. Изменения сработали", - цитирует Миньоле официальный сайт клуба.

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