Уилшир отбросил мысли об уходе из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир заявил, что хочет остаться на "Эмирейтс" и заключить новый контракт с "канонирами".

Стоило Уилширу пару раз появиться в стартовом составе команды в рамках Премьер-Лиги, как его сомнения насчет своего будущего развеялись. Если ранее Джек не исключал своего ухода из "Арсенала", то теперь хочет остаться на "Эмирейтс".



Более того, англичанин уже сейчас готов поставить подпись под новым соглашением взамен того, что истекает по окончании нынешнего сезона.



"Я определенно хочу быть здесь. Мне нравится играть в Премьер-Лиге, и я хочу помочь "Арсеналу" добиться того, чего должен добиться этот клуб. Я наслаждаюсь своей игрой в данный момент".



"Я уверен, что в ближайшие пару недель мы встретимся для согласования нового контракта, и сделка будет заключена", - сообщил Уилшир в интервью Sky Sports.

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