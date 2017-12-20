Уилшир отбросил мысли об уходе из "Арсенала"

Джек Уилшир Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир заявил, что хочет остаться на "Эмирейтс" и заключить новый контракт с "канонирами".

Стоило Уилширу пару раз появиться в стартовом составе команды в рамках Премьер-Лиги, как его сомнения насчет своего будущего развеялись. Если ранее Джек не исключал своего ухода из "Арсенала", то теперь хочет остаться на "Эмирейтс".

Более того, англичанин уже сейчас готов поставить подпись под новым соглашением взамен того, что истекает по окончании нынешнего сезона.

"Я определенно хочу быть здесь. Мне нравится играть в Премьер-Лиге, и я хочу помочь "Арсеналу" добиться того, чего должен добиться этот клуб. Я наслаждаюсь своей игрой в данный момент".

"Я уверен, что в ближайшие пару недель мы встретимся для согласования нового контракта, и сделка будет заключена", - сообщил Уилшир в интервью Sky Sports.

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Метки Арсенал, контракты, Уилшир

Автор foxmcfc   

Дата 20.12.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. tjk4 20.12.2017 20:34 # tjk4
    Боится что борнмут не примет а там уже и в чш может перебраться

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  2. stevens 20.12.2017 20:31 # stevens
    Этот бомж даже Борнмуту оказался не нужен. Хороший игрок уровня Арсенала.

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