"Интер" не отпустит Жоау Мариу в "Юнайтед"

Спортивный директор "Интера" Вальтер Сабатини предупредил, что миланский клуб не отпустит полузащитника Жоау Мариу в "Манчестер Юнайтед".

По слухам, клуб с "Олд Траффорд" рассматривает вариант с обменом своего плеймейкера Генриха Мхитаряна на 24-летнего Мариу — лидер сборной Армении недоволен отсутствием игровой практики на "Олд Траффорд" и подумывает об уходе из клуба в зимнее трансферное окно.



Однако "Интер" исключает подобного рода рокировку, как и уход Жоау в принципе. Миланцы не собираются продавать игрока, которого заполучили только полтора года назад.



"Как и все игроки, которые должны заработать место на Чемпионате Мира, Жоау хочет больше играть. Его не устраивает нехватка игрового времени".



"Мы не хотим его терять, поэтому вместе с Лучано Спаллетти они найдут общий язык и обязательно сработаются. Он наш игрок, и мы хотим сохранить его в "Интере", - сообщил Сабатини Sky Sport.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!