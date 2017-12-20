Фил Невилл: "Юнайтед" предсказуем без Погба"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл заявил, что без полузащитника Поля Погба "дьяволы" превращаются в предсказуемую команду.

Во время дисквалификации Погба "красные дьяволы" проиграли своим соседям из "Манчестер Сити" и буквально вымучили минимальные победы над "Борнмутом" и "Вест Бромвичем", уступив андердогам по количеству ударов.



Невилл уверен: без француза "Юнайтед" превращается в чрезмерно предсказуемую команду, раскусить которую по силам любому сопернику.



"Манчестер Юнайтед" с Полем Погба и "Манчестер Юнайтед" без Поля Погба – две разные команды. С ним они могут забить любому сопернику три-четыре мяча, без него – еле-еле забивают один-два".



"Погба великолепен в том, что он делает. Он делает "Юнайтед" гораздо более привлекательной командой, у него отличное взаимопонимание с Ромелу Лукаку, Джесси Лингардом, Антони Мартиалем и Маркусом Рэшфордом".



"Когда он на поле, он придает игре "Юнайтед искру. Когда его нет, игра "Юнайтед" становится куда более предсказуемой", сообщил Невилл Sky Sports.

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