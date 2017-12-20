Коутиньо "в двух неделях" от перехода в "Барселону"

Через две недели полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может перебраться в "Барселону", если верить публикации в каталонском издании Sport.

Прошлым летом "Барселона" сделала три предложения о покупке Коутиньо, а сам Филиппе даже подал прошение о трансфере. Однако "Ливерпуль" отказался брать свои слова назад после публичного обещания владельцев клуба из Fenway Sports Group (FSG) не продавать ведущего игрока.



После пережитых летом душевных потрясений Коутиньо вернулся к выступлениям за "красных", но с тех пор предпочитает избегать вопросов относительно своего будущего. Предполагается, что 25-летний бразилец по-прежнему желает перейти в "Барселону".



По информации каталонской прессы, есть все шансы, что Коутиньо завершит свой переход на "Ноу Камп" к 6 января. Во вторник агенты полузащитника провели очередную встречу с "Барселоной" и уладили последние детали личного контракта стоимостью 12 миллионов евро (10.6 млн. фунтов) в год.



В то же время агенты Филиппе достигли договоренности и с FSG о том, что Коутиньо будет позволено уйти в январе, если насчет него поступит предложение в размере 150 млн. евро (132.5 млн. фунтов).



Таким образом, владельцы "Ливерпуля" значительно смягчили свою позицию и фактически назначили цену за Коутиньо. Кроме того, мерсисайдский клуб уже вовсю ищет замену члену своей "великолепной четверки".



Это приобретение станет самым дорогостоящим в истории "Барселоны". Каталонцы выложат запрашиваемую "Ливерпулем" сумму", и график платежей — единственное, о чем двум клубам еще предстоит договориться.

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