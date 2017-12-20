Коутиньо "в двух неделях" от перехода в "Барселону"
Через две недели полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может перебраться в "Барселону", если верить публикации в каталонском издании Sport.
Прошлым летом "Барселона" сделала три предложения о покупке Коутиньо, а сам Филиппе даже подал прошение о трансфере. Однако "Ливерпуль" отказался брать свои слова назад после публичного обещания владельцев клуба из Fenway Sports Group (FSG) не продавать ведущего игрока.
После пережитых летом душевных потрясений Коутиньо вернулся к выступлениям за "красных", но с тех пор предпочитает избегать вопросов относительно своего будущего. Предполагается, что 25-летний бразилец по-прежнему желает перейти в "Барселону".
По информации каталонской прессы, есть все шансы, что Коутиньо завершит свой переход на "Ноу Камп" к 6 января. Во вторник агенты полузащитника провели очередную встречу с "Барселоной" и уладили последние детали личного контракта стоимостью 12 миллионов евро (10.6 млн. фунтов) в год.
В то же время агенты Филиппе достигли договоренности и с FSG о том, что Коутиньо будет позволено уйти в январе, если насчет него поступит предложение в размере 150 млн. евро (132.5 млн. фунтов).
Таким образом, владельцы "Ливерпуля" значительно смягчили свою позицию и фактически назначили цену за Коутиньо. Кроме того, мерсисайдский клуб уже вовсю ищет замену члену своей "великолепной четверки".
Это приобретение станет самым дорогостоящим в истории "Барселоны". Каталонцы выложат запрашиваемую "Ливерпулем" сумму", и график платежей — единственное, о чем двум клубам еще предстоит договориться.
20.12.2017 17:55
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Последние комментарии:
Бля, таворот, юристы лфк зря едят свой хлеб. На этот ебучий каталонский спорт давно уже пора подать в суд, заебали мозги ебать.
А если и барка начнет выносить маленький мозг бразила то и на этих гнид кинуть заяву, как атлетико вон, в деле с Гризманом.
До лета этого пидроса надо держать с на месте. А там ток лямов за 170 раз по гнидски базар ведете, то такой же и ответ нужен.
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Ну чтож лвер может попрощаться с шансами на попадание в 4ку
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коут просто ссыт на лицо клоппу и всем колбасам. летом выливал гавно на клуб желанием уйти, а его боготворят и в основу ставят, поносный клубец) хуже только челсидоры
(ответить)
"Сейчас я думаю не о трансферах, а об игре со Спартаком. Я ни секунды не думал об этом до сих пор.
У меня нет уверенности, нет неуверенности, я не знаю. У меня есть команда, и никто не знает, что произойдет в январе", – цитирует Клоппа Express.
Клопяре надо было местных спросить они знают)
(ответить)
хуя, даже на фапле стало печататься это каталонское недоразумение в виде спорт ес, там еще есть мундо хуепортиво.
напомню, что по источникам обоих изданий коутиньо уже с лета игрок барсы.
нда, раньше такого откровенного желтого бреда не печаталось на сайте.
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скорее Озар перейдет в Реал, чем Коут в Путу. мы же не щленще своих лидеров продавать.
(ответить)
все кому не лень срут на этот клуб и идут за трофеями))
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Бля это спорт такая параша, летом каждый день Коута в Барсу отправляла
Мол завтра точно перейдёт
Утятина ещё та
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главное чтоб оплата не была поделена на 80 сразу, и еще 70 бонусами если возьмет зм, покорит германию, высадится на марс или типа того
а вообще миха желтизну плз не кидай, итак все вокруг мне цитируют евроспорт сру как первый источник, не зная что они берут у желтых типа дейли и прочие
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еще один игрок использовал колбасу в качестве трамплина и ради достижения своих целей, типикал обоссанный середняк
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Сливаем бразила и берём кейта с ван дейком
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Каким нужно быть тупыми, чтобы верить в эту канавоинформацию? Никуда он не уйдет ни зимой ни летом.
Может еще поверим что Азар за 90 мультов уйдет в муму? Уровень ICQ фапла упал до уровня 2009го года
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У нас фарм клуб орсиноль
У барсы ливалооо000000п
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Клоп уже выезжает в Сотон подписывать замену
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фейк каэш
но если рили так, значит договорились с Лейпцигом по Кейта зимой
либо с Горецкой
иначе я это фулл фейл со стороны Клапа и руководства
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не сдюжил) как и суварес
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Два вопроса
Зачем он барсе
И - это получается опять ливер в гамно макнули забрав вот так просто у них их лидера?
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менталитет середняка взял вверх
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