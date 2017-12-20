Коутиньо "в двух неделях" от перехода в "Барселону"

Филиппе Коутиньо и Луис Суарес Через две недели полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо может перебраться в "Барселону", если верить публикации в каталонском издании Sport.

Прошлым летом "Барселона" сделала три предложения о покупке Коутиньо, а сам Филиппе даже подал прошение о трансфере. Однако "Ливерпуль" отказался брать свои слова назад после публичного обещания владельцев клуба из Fenway Sports Group (FSG) не продавать ведущего игрока.

После пережитых летом душевных потрясений Коутиньо вернулся к выступлениям за "красных", но с тех пор предпочитает избегать вопросов относительно своего будущего. Предполагается, что 25-летний бразилец по-прежнему желает перейти в "Барселону".

По информации каталонской прессы, есть все шансы, что Коутиньо завершит свой переход на "Ноу Камп" к 6 января. Во вторник агенты полузащитника провели очередную встречу с "Барселоной" и уладили последние детали личного контракта стоимостью 12 миллионов евро (10.6 млн. фунтов) в год.

В то же время агенты Филиппе достигли договоренности и с FSG о том, что Коутиньо будет позволено уйти в январе, если насчет него поступит предложение в размере 150 млн. евро (132.5 млн. фунтов).

Таким образом, владельцы "Ливерпуля" значительно смягчили свою позицию и фактически назначили цену за Коутиньо. Кроме того, мерсисайдский клуб уже вовсю ищет замену члену своей "великолепной четверки".

Это приобретение станет самым дорогостоящим в истории "Барселоны". Каталонцы выложат запрашиваемую "Ливерпулем" сумму", и график платежей — единственное, о чем двум клубам еще предстоит договориться.

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Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2017 17:55

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 20.12.2017 18:41 # gerrard08
    Бля, таворот, юристы лфк зря едят свой хлеб. На этот ебучий каталонский спорт давно уже пора подать в суд, заебали мозги ебать.
    А если и барка начнет выносить маленький мозг бразила то и на этих гнид кинуть заяву, как атлетико вон, в деле с Гризманом.
    До лета этого пидроса надо держать с на месте. А там ток лямов за 170 раз по гнидски базар ведете, то такой же и ответ нужен.

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  2. zzspurs 20.12.2017 18:37 # zzspurs
    Ну чтож лвер может попрощаться с шансами на попадание в 4ку

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  3. wengerrrro 20.12.2017 18:34 # wengerrrro
    коут просто ссыт на лицо клоппу и всем колбасам. летом выливал гавно на клуб желанием уйти, а его боготворят и в основу ставят, поносный клубец) хуже только челсидоры

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  4. chelseafanmd 20.12.2017 18:24 # chelseafanmd
    "Сейчас я думаю не о трансферах, а об игре со Спартаком. Я ни секунды не думал об этом до сих пор.

    У меня нет уверенности, нет неуверенности, я не знаю. У меня есть команда, и никто не знает, что произойдет в январе", – цитирует Клоппа Express.


    Клопяре надо было местных спросить они знают)

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  5. liverfun 20.12.2017 18:21 # liverfun
    хуя, даже на фапле стало печататься это каталонское недоразумение в виде спорт ес, там еще есть мундо хуепортиво.
    напомню, что по источникам обоих изданий коутиньо уже с лета игрок барсы.

    нда, раньше такого откровенного желтого бреда не печаталось на сайте.

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  6. moskofidi 20.12.2017 18:19 # moskofidi
    скорее Озар перейдет в Реал, чем Коут в Путу. мы же не щленще своих лидеров продавать.

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  7. chelseafanmd 20.12.2017 18:18 # chelseafanmd
    все кому не лень срут на этот клуб и идут за трофеями))

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  8. mikki14 20.12.2017 18:10 # mikki14
    Бля это спорт такая параша, летом каждый день Коута в Барсу отправляла
    Мол завтра точно перейдёт
    Утятина ещё та

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  9. tursa 20.12.2017 18:09 # tursa
    главное чтоб оплата не была поделена на 80 сразу, и еще 70 бонусами если возьмет зм, покорит германию, высадится на марс или типа того
    а вообще миха желтизну плз не кидай, итак все вокруг мне цитируют евроспорт сру как первый источник, не зная что они берут у желтых типа дейли и прочие

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  10. al-faarabi 20.12.2017 18:09 # al-faarabi
    еще один игрок использовал колбасу в качестве трамплина и ради достижения своих целей, типикал обоссанный середняк

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  11. toha-bludsikir 20.12.2017 18:08 # toha-bludsikir
    Сливаем бразила и берём кейта с ван дейком

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  12. lfc-mad-fan13 20.12.2017 18:07 # lfc-mad-fan13
    Каким нужно быть тупыми, чтобы верить в эту канавоинформацию? Никуда он не уйдет ни зимой ни летом.
    Может еще поверим что Азар за 90 мультов уйдет в муму? Уровень ICQ фапла упал до уровня 2009го года

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  13. mancityman 20.12.2017 18:05 # mancityman
    У нас фарм клуб орсиноль
    У барсы ливалооо000000п

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  14. andros13 20.12.2017 18:03 # andros13
    Клоп уже выезжает в Сотон подписывать замену

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  15. melwood-lfc 20.12.2017 18:03 # melwood-lfc
    фейк каэш
    но если рили так, значит договорились с Лейпцигом по Кейта зимой
    либо с Горецкой
    иначе я это фулл фейл со стороны Клапа и руководства

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  16. arsenalekc 20.12.2017 18:02 # arsenalekc
    не сдюжил) как и суварес

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  17. andros13 20.12.2017 18:02 # andros13
    Два вопроса
    Зачем он барсе
    И - это получается опять ливер в гамно макнули забрав вот так просто у них их лидера?

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  18. maxvel 20.12.2017 17:58 # maxvel
    менталитет середняка взял вверх

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