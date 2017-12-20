Обидчик Стерлинга отправлен в тюрьму на 16 недель

Рахим Стерлинг Мужчина, напавший на вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, был приговорен к 16 неделям тюрьмы.

Напомним, в минувшую субботу, в день матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", близ тренировочной базы "Сити" некий мужчина оскорбил Стерлинга на расовой почве, а затем ударил Рахима по ноге.

И хотя сам Стерлинг не стал обращаться в полицию, подобный инцидент не остался без внимания со стороны стражей порядка. Проведя расследование, офицеры быстро установили личность хулигана.

Этим хулиганом оказался 29-летний Карл Андерсон, проживающий в Манчестере. Накануне он был арестован и после ночи в полицейском участке предстал перед судом.

Свою вину Андерсон признал, сообщив суду, что потерял контроль над эмоциями и сожалеет о случившемся. Однако раскаяние не помогло Карлу уйти от наказания, и ближайшие четыре месяца он проведет за решеткой, а также выплатит штраф в 100 фунтов.

Как сообщает BBC, Андерсон является злостным рецидивистом. Ранее он уже 25 раз привлекался к ответственности по 37 эпизодами, включая проявление жестокости на футбольных матчах.

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Метки Манчестер Сити, происшествия, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1284

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Последние комментарии:




  1. idalgo 20.12.2017 18:08 # idalgo
    прочитал, Стерлинг отправлен на 16 недель в тюрягу

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  2. selfish 20.12.2017 18:00 # selfish
    Черный нигер Стерлинг негр макака шимпанзе

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  3. blackdreamer 20.12.2017 17:52 # blackdreamer
    пиздец пинсы на 4 месяца без контекса
    нахуй пинал нигера

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  4. rashford39 20.12.2017 17:26 # rashford39
    Пнул обезьяну - получи 16 недель неволи.
    Ох времена, ох нравы...

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  5. iceman90 20.12.2017 17:21 # iceman90
    Typical SCUM!

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  6. bes-ter 20.12.2017 17:11 # bes-ter
    16 недель это пипец конечно...

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  7. mancityman 20.12.2017 17:06 # mancityman
    К Р А С U В О

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