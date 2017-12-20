Обидчик Стерлинга отправлен в тюрьму на 16 недель

Мужчина, напавший на вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, был приговорен к 16 неделям тюрьмы.

Напомним, в минувшую субботу, в день матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма", близ тренировочной базы "Сити" некий мужчина оскорбил Стерлинга на расовой почве, а затем ударил Рахима по ноге.



И хотя сам Стерлинг не стал обращаться в полицию, подобный инцидент не остался без внимания со стороны стражей порядка. Проведя расследование, офицеры быстро установили личность хулигана.



Этим хулиганом оказался 29-летний Карл Андерсон, проживающий в Манчестере. Накануне он был арестован и после ночи в полицейском участке предстал перед судом.



Свою вину Андерсон признал, сообщив суду, что потерял контроль над эмоциями и сожалеет о случившемся. Однако раскаяние не помогло Карлу уйти от наказания, и ближайшие четыре месяца он проведет за решеткой, а также выплатит штраф в 100 фунтов.



Как сообщает BBC, Андерсон является злостным рецидивистом. Ранее он уже 25 раз привлекался к ответственности по 37 эпизодами, включая проявление жестокости на футбольных матчах.

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