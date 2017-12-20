Шервуд: "Мхитарян пригодился бы Гвардиоле"

Жозе Моуриньо и Генрих Мхитарян Бывший тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола с удовольствием поработал бы с плеймейкером Генрихом Мхитаряном.

На прошлой неделе стало известно, что Мхитарян крупно поссорился с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, из-за чего не попадает даже в заявку "красных дьяволов" на последние матчи Премьер-Лиги.

Шервуд уверен, что такой игрок мог бы пригодиться главному антагонисту Жозе и одновременно соседу по городу. По словам Тима, армянин легко впишется в игровой стиль Гвардиолы.

"Если бы Гвардиоле предложили на выбор одного игрока "Манчестер Юнайтед", он выбрал бы Мхитаряна. Он сработаются: Мхитарян любит комбинировать, принимает мяч вполоборота, после чего движется вперед и обыгрывает соперников", - сообщил Шервуд Sky Sports.

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Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Мхитарян

Автор foxmcfc   

Дата 20.12.2017 16:00

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  1. chr1s8rown 20.12.2017 16:15 # chr1s8rown
    э то просто карма . жозе буид его пытать

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  2. mancityman 20.12.2017 16:05 # mancityman
    Пхахах, нахуй не нужна эта хачатинка))

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  3. budun 20.12.2017 16:02 # budun
    Это ж какой разрыв тоговрота будет.

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