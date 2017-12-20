Шервуд: "Мхитарян пригодился бы Гвардиоле"

Бывший тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд считает, что рулевой "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола с удовольствием поработал бы с плеймейкером Генрихом Мхитаряном.

На прошлой неделе стало известно, что Мхитарян крупно поссорился с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, из-за чего не попадает даже в заявку "красных дьяволов" на последние матчи Премьер-Лиги.



Шервуд уверен, что такой игрок мог бы пригодиться главному антагонисту Жозе и одновременно соседу по городу. По словам Тима, армянин легко впишется в игровой стиль Гвардиолы.



"Если бы Гвардиоле предложили на выбор одного игрока "Манчестер Юнайтед", он выбрал бы Мхитаряна. Он сработаются: Мхитарян любит комбинировать, принимает мяч вполоборота, после чего движется вперед и обыгрывает соперников", - сообщил Шервуд Sky Sports.

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