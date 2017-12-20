Бэйли, Лемар и Баркли — цели "Челси" на январь

Леон Бэйли "Челси" планирует приобрести минимум двух игроков в зимнее трансферное окно, проявляя самый серьезный интерес к Леону Бэйли из "Байера", Тома Лемару из "Монако" и Россу Баркли из "Эвертона".

Главный тренер "синих" Антонио Конте был явно недоволен тем усилением, которое он получил летом, и теперь надеется добрать недостающих игроков в январе. Как сообщает Evening Standard, боссы лондонского клуба уже вовсю работают над поставленными целями.

По информации издания, "Челси" уже предложил около 20 миллионов фунтов за Бэйли. "Синие" имеют давний интерес к 20-летнему вингеру, еще со времен его дебюта в "Генке" в 2015 году. Однако шансы на то, что Леон покинет Леверкузен посреди сезона, невысоки.

Гораздо более реалистичной целью для "Челси" на январь является Лемар, приобрести которого прошлым летом пытались "Арсенал" и "Ливерпуль". С недавних пор в "Монако" работает экс-технический директор "синих" Майкл Эменало, и это обстоятельство должно сыграть свою роль.

Также "Челси" постарается приобрести Росса Баркли, который был в шаге от перехода на "Стэмфорд Бридж" 31 августа, но в последний момент решил отложить смену клуба из-за травмы. Сейчас англичанин, чей контракт с "Эвертоном" истекает в конце сезона, уже завершает свое восстановление и вскоре может вернуться на футбольное поле.

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Метки Байер, Баркли, Бэйли, Лемар, Монако, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2017 15:00

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  1. selfish 20.12.2017 16:28 # selfish
    ЛЕМААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААР

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  2. andros13 20.12.2017 15:58 # andros13
    6ля, прочитал Байи, аж глаза тереть начал
    думал 6ля терпилы вообще там е6анулись чтоль у МЮ игрока покупать)))

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  3. sexan 20.12.2017 15:42 # sexan
    Лемара забираем, остальные пох.

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  4. j-silver 20.12.2017 15:39 # j-silver
    а чо сандро уже не берут? просрали его скамам?

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  5. jesus33 20.12.2017 15:26 # jesus33
    Им надо список делать из игроков 30 минимум, так как по традиции 90% поводит шершавым мухором и поссыт на гпенсов.

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  6. psycho1 20.12.2017 15:12 # psycho1
    Кто-нибудь из пенсов объяснит, почему клуб продолжает интересоваться всяким мусором? Вроде, вредитель Эмелано уволен, Контекс взял наконец трансферы в свои руки, казалось бы - сейчас поедут в клуб топари один за другим, качество состава станет выше, чем у Сити. В итоге всё те же фамилии, что звучали летом: два нонейма со слабой заявкой на талант и стеклянный Баркли, который летом не поехал, потому что парик телефон выключил и свалил в отпуск.

    Долго ещё этих жопакост набирать будут? Неужели их не Эмелано навязывал, а сам парик такой говноед?

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  7. chelsea-69 20.12.2017 15:11 # chelsea-69
    Диего! Диего! Диего! Диего!

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