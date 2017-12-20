Бэйли, Лемар и Баркли — цели "Челси" на январь

"Челси" планирует приобрести минимум двух игроков в зимнее трансферное окно, проявляя самый серьезный интерес к Леону Бэйли из "Байера", Тома Лемару из "Монако" и Россу Баркли из "Эвертона".

Главный тренер "синих" Антонио Конте был явно недоволен тем усилением, которое он получил летом, и теперь надеется добрать недостающих игроков в январе. Как сообщает Evening Standard, боссы лондонского клуба уже вовсю работают над поставленными целями.



По информации издания, "Челси" уже предложил около 20 миллионов фунтов за Бэйли. "Синие" имеют давний интерес к 20-летнему вингеру, еще со времен его дебюта в "Генке" в 2015 году. Однако шансы на то, что Леон покинет Леверкузен посреди сезона, невысоки.



Гораздо более реалистичной целью для "Челси" на январь является Лемар, приобрести которого прошлым летом пытались "Арсенал" и "Ливерпуль". С недавних пор в "Монако" работает экс-технический директор "синих" Майкл Эменало, и это обстоятельство должно сыграть свою роль.



Также "Челси" постарается приобрести Росса Баркли, который был в шаге от перехода на "Стэмфорд Бридж" 31 августа, но в последний момент решил отложить смену клуба из-за травмы. Сейчас англичанин, чей контракт с "Эвертоном" истекает в конце сезона, уже завершает свое восстановление и вскоре может вернуться на футбольное поле.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!