Томаш Росицки завершил игровую карьеру

Томаш Росицки Бывший полузащитник "Арсенала" Томаш Росицки официально объявил о завершении игровой карьеры.

За плечами у Росицки 10 лет выступлений в Премьер-Лиге за "канониров". В течение этого времени Томаш сыграл 248 матчей и завоевал два Кубка Англии.

Из-за многочисленных травм Росицки никогда не являлся твердым игроком стартового состава в команде Арсена Венгера, но при этом был неизменно обожаем болельщиками "Арсенала".

В августе 2016, дождавшись истечения своего контракта с лондонским клубом, Росицки вернулся в родную "Спарту". И хотя соглашение Томаша было рассчитано до июня 2018, проблемы со здоровьем заставили его досрочно повесить бутсы на гвоздь.

На свой пресс-конференции в среду 37-летний чех, также поигравший за дортмундскую "Боруссию", пояснил, что уже не в состоянии поддерживать форму, которая необходима для выступлений на профессиональном уровне.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Арсенал, видео, Росицки, Спарта

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2017 14:00

Количество просмотров Просмотров: 165

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. glorfindel 20.12.2017 14:03 # glorfindel
    Шикарный игрок, жаль что травмы сгубили его карьеру

    (ответить)

  2. daikirai 20.12.2017 14:01 # daikirai
    Очередной талант, загубивший свою карьеру перейдя в это недоразумение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: