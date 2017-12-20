Томаш Росицки завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник "Арсенала" Томаш Росицки официально объявил о завершении игровой карьеры.

За плечами у Росицки 10 лет выступлений в Премьер-Лиге за "канониров". В течение этого времени Томаш сыграл 248 матчей и завоевал два Кубка Англии.



Из-за многочисленных травм Росицки никогда не являлся твердым игроком стартового состава в команде Арсена Венгера, но при этом был неизменно обожаем болельщиками "Арсенала".



В августе 2016, дождавшись истечения своего контракта с лондонским клубом, Росицки вернулся в родную "Спарту". И хотя соглашение Томаша было рассчитано до июня 2018, проблемы со здоровьем заставили его досрочно повесить бутсы на гвоздь.



На свой пресс-конференции в среду 37-летний чех, также поигравший за дортмундскую "Боруссию", пояснил, что уже не в состоянии поддерживать форму, которая необходима для выступлений на профессиональном уровне.





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