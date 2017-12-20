Пирес мечтает поработать с Венгером

Легенда "Арсенала" Робер Пирес признался, что хочет войти в тренерский штаб Арсена Венгера.

44-летний Пирес, выступавший за "Арсенал" с 2000 по 2006 год, ныне является послом "канониров". Дальше по карьерному пути Робер видит себя помощником Венгера: экс-игрок сборной Франции мечтает ассистировать соотечественнику.



"Я до сих пор поддерживаю форму с первой командой, но мечтаю работать бок о бок с Арсеном Венгером. На данный момент у меня нет никаких новостей по этому поводу, хотя я никуда не спешу".



"Я работаю послом клуба, выступаю на французском телевидении и играю в футбол вместе с другими легендами "Арсенала". Мой график расписан по часам, но моя цель остается прежней – работать вместе с Арсеном Венгером в "Арсенале".



"У футболистов, завершивших карьеру, всегда есть близость к одному клубу. И "Арсенал" – на 100 процентов мой клуб", - приводит слова Пиреса Goal.

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