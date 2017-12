Конте: "Батшуайи должен доказать, что он сильнее Азара и Мораты"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте попросил нападающего Мичи Батшуайи доказать, что он сильнее Эдена Азара и Альваро Мораты.

Несмотря на то, что Мората не выходил на два последних матча "Челси" с первых минут, место в нападении "синих" занял вовсе на Батшуайи, а номинальный вингер Азар. Это только подогрело слухи о желании Конте расстаться с бельгийским бомбардиром.



Однако перед матчем Кубка Лиги с "Борнмутом" итальянец рассказал, что по-прежнему доверяет Мичи. Конте просит от нападающего лишь доказать, что он на самом деле сильнее своих конкурентов.



"Он должен показать, что действительно лучше Мораты или Азара. Не забывайте, что в этом сезоне Мичи играет значительно чаще. В прошлом сезоне он практически не играл".



"Если вы посчитаете, сколько он пропустил из-за травмы лодыжки, то получится примерно месяц. Затем ему нужно было набрать форму, а на это всегда уходит две недели или даже больше", - цитирует Конте Four Four Two.

