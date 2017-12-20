Конте: "Батшуайи должен доказать, что он сильнее Азара и Мораты"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте попросил нападающего Мичи Батшуайи доказать, что он сильнее Эдена Азара и Альваро Мораты.
Несмотря на то, что Мората не выходил на два последних матча "Челси" с первых минут, место в нападении "синих" занял вовсе на Батшуайи, а номинальный вингер Азар. Это только подогрело слухи о желании Конте расстаться с бельгийским бомбардиром.
Однако перед матчем Кубка Лиги с "Борнмутом" итальянец рассказал, что по-прежнему доверяет Мичи. Конте просит от нападающего лишь доказать, что он на самом деле сильнее своих конкурентов.
"Он должен показать, что действительно лучше Мораты или Азара. Не забывайте, что в этом сезоне Мичи играет значительно чаще. В прошлом сезоне он практически не играл".
"Если вы посчитаете, сколько он пропустил из-за травмы лодыжки, то получится примерно месяц. Затем ему нужно было набрать форму, а на это всегда уходит две недели или даже больше", - цитирует Конте Four Four Two.
20.12.2017 12:00
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Короче, решил больше не палиться смсками. Либо посадишь аззазара и моратку, на банку, либо иди нахой...нахой..нахой...
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Хуйня, а не игрок. Ещё и почти 40 лямов отдали.
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Т.е. по словам парикоголовой бестолковки, выход в старте Бачуая оставляет на скамейке сразу двух игроков - Азара и Морату. Он действительно фанатов щулси такими тупорылыми считает? Ну выкинул ты 40 миллионов евро на напа, с которым не знаешь как работать. Признай это и не неси херню. Будто это его первая трансферная ошибка. Да там все летнее трансферное окно из таких Бачуаев состоит. Для кого он эту чушь с "должен показать" прогоняет?
Какое же он лицемерное xyйло, просто невероятно.
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лютый топарь
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То есть он допускает, что бачуайи лучше этих двух днарей? Просто нужно доказать.
Хотя черный может ответить парику в стиле гритки "да хули тебе доказывать, тупой? Ору с тебя, не слушаю ничего. Азхахха...ты слился"
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Такое ощущение, что на тренировках Батс в пустые не забивает
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