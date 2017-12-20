Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" планирует приобретение Эдена Азара. "Арсенал" готов потратиться на Ирвинга Лосано. Пол Клемент в одном поражении от увольнения из "Суонси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо планирует совершить рекордное для английских клубов приобретение, выложив 90 миллионов фунтов за полузащитника "Челси" Эдена Азара, который также является целью номер один для "Реала". (The Sun)



"Юнайтед" готов предложить своего плеймейкера Генриха Мхитаряна в обмен на защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, однако клуб Серии А предпочитает получить Дейли Блинда. (The Sun)



Китайский клуб "Хэбэй Форчун" опроверг информацию о том, что предложил нападающему "Арсенала" Алексису Санчесу контракт с зарплатой в 400 тыс. фунтов в неделю. (Goal)



"Арсенал" может приобрести атакующего полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано за 42 млн. фунтов на замену Алексису Санчесу. (Super Deportivo)



Новоиспеченный глава скаутской службы "Арсенала" Свен Мислинтат рекомендовал клубу приобрести 21-летнего нападающего "Майнца" Абду Диалло. (RMC)



В январе "Эвертон" надеется заполучить полузащитника "Севильи" Стивена Нзонзи и нападающего "Арсенала" Тео Уолкотта. (Daily Mirror)



Дортмундская "Боруссия" вступила в борьбу за полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана. (Liverpool Echo)



"Ливерпуль" готов отпустить 18-летнего нападающего Бена Вудберна в аренду на вторую половину сезона. (Daily Mail)



"Ньюкасл" вступил в борьбу за защитника Давида Луиса, но готов лишь арендовать бразильца. (Shields Gazette)



"Лестеру" нужен крайний защитник "Бенфики" и сборной Португалии Андре Алмейда. (Leicester Mercury)



"Стоук", "Уотфорд" и "Вест Бромвич" заинтересованы в нападающем "Лестера" Исламе Слимани. (A Bola)



Другое



"Суонси" уволит Пола Клемента в случае поражения от "Кристал Пэлас" в субботу. (Daily Express)



Бывший тренер "Челси" и "Вест Бромвича" Роберто Ди Маттео может возглавить испанский "Лас-Пальмас". (TMW)



Нападающий "Вест Хэма" Диафра Сако крупно поссорился со своим тренером Дэвидом Мойесом. (Daily Mail)



Болельщикам "Юнайтед" придется выложить до 133 фунтов за билет на выездной матч Лиги Чемпионов против "Севильи". (Manchester Evening News)



Из 32 последних пенальти в рамках Премьер-Лиги полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни не смог забить 10 раз. Больше промахов с 11-метровой отметки допустил только Алан Ширер — 11 в 67 попытках. (Liverpool Echo)

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