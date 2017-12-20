Ситуация с Гризманном может затронуть "Юнайтед" и "Ливерпуль"

Антуан Гризманн Неожиданный поворот в ситуации с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном может напрямую затронуть два клуба Премьер-Лиги: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Накануне стало известно, что "Атлетико" подал жалобу в ФИФА на "Барселону" за переговоры с Гризманном, у которого есть контракт до 2022 года, в обход правил. При этом каталонский клуб, лидирующий в Ла Лиге с шестью очками отрыва, отрицает подобные обвинения.

В своем заявлении "Атлетико", идущий вторым в Ла Лиге, обвиняет "Барселону" в "повторяющихся контактах с игроком и его окружением".

Такого рода развитие событий ставит под вопрос ожидаемый многими переход Антуана в "Барселону" следующим летом, даже если клуб с "Ноу Камп" согласится выплатить 100 миллионов евро (88 млн. фунтов) отступных за игрока сборной Франции.

Тем временем, Manchester Evening News передает, что в сложившейся ситуации "Атлетико" может предпочесть продать Гризманна в "Юнайтед", который отчаянно пытался приобрести Антуана еще прошлым летом.

Не менее агрессивно, чем за Гризманном, "Барселона" охотится и за плеймейкером "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, еще с прошлого лета. Liverpool Echo предполагает, что "красные" тоже могут пожаловаться в ФИФА, если испанский гранд возобновит интерес к бразильцу.

Кроме того, эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг утверждает, что "Барселона" не располагает достаточными финансами, чтобы приобрести Гризманна и Коутиньо одновременно — каталонцам выбирать, если они, конечно, избегут трансферного запрета после рассмотрения поступившей в ФИФА жалобы.

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Метки Атлетико, Барселона, Гризманн, Коутиньо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 20.12.2017 11:20 # recyjoed
    Знают что через 3-4 года, их уже не привлечь. Опять опустятся на на 3-4 место ла лиги. Без Суареса и Месси они будут не конкурентноспособны.

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  2. gringo1990 20.12.2017 10:51 # gringo1990
    Эта путалония в конец обнаглели. Совсем перестали уважать другие клубы. В случае ухода с Сеском из Арсенала помнится была такая же байда!

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  3. j-silver 20.12.2017 10:50 # j-silver
    опять на шершавый залупуль поссале

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  4. suarezov 20.12.2017 10:48 # suarezov
    надеюсь купят Гризманна

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  5. maxvel 20.12.2017 10:22 # maxvel
    Все в плюсе кроме ливерки, норм норм

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  6. van-der-slav 20.12.2017 10:09 # van-der-slav
    Лол скаузеры как всегда кипятком ссут от подобных новостей

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  7. largo-winch 20.12.2017 10:09 # largo-winch
    а почему Барса и реал не интересуются игроками Чолсы?

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  8. vals1702 20.12.2017 10:06 # vals1702
    не спать ЛФК ! пишите на Барсу в ФИФА . Забаним каталанцев )))

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  9. lfcallday 20.12.2017 10:01 # lfcallday
    Saebiz!!!

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