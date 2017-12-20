Ситуация с Гризманном может затронуть "Юнайтед" и "Ливерпуль"

Неожиданный поворот в ситуации с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном может напрямую затронуть два клуба Премьер-Лиги: "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Накануне стало известно, что "Атлетико" подал жалобу в ФИФА на "Барселону" за переговоры с Гризманном, у которого есть контракт до 2022 года, в обход правил. При этом каталонский клуб, лидирующий в Ла Лиге с шестью очками отрыва, отрицает подобные обвинения.



В своем заявлении "Атлетико", идущий вторым в Ла Лиге, обвиняет "Барселону" в "повторяющихся контактах с игроком и его окружением".



Такого рода развитие событий ставит под вопрос ожидаемый многими переход Антуана в "Барселону" следующим летом, даже если клуб с "Ноу Камп" согласится выплатить 100 миллионов евро (88 млн. фунтов) отступных за игрока сборной Франции.



Тем временем, Manchester Evening News передает, что в сложившейся ситуации "Атлетико" может предпочесть продать Гризманна в "Юнайтед", который отчаянно пытался приобрести Антуана еще прошлым летом.



Не менее агрессивно, чем за Гризманном, "Барселона" охотится и за плеймейкером "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, еще с прошлого лета. Liverpool Echo предполагает, что "красные" тоже могут пожаловаться в ФИФА, если испанский гранд возобновит интерес к бразильцу.



Кроме того, эксперт Sky Sports по испанскому футболу Гийом Балаг утверждает, что "Барселона" не располагает достаточными финансами, чтобы приобрести Гризманна и Коутиньо одновременно — каталонцам выбирать, если они, конечно, избегут трансферного запрета после рассмотрения поступившей в ФИФА жалобы.

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