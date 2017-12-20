Гвардиола: "Сити" не сделать покер"

Хосеп Гвардиола Выстрадав победу в четвертьфинале Кубка Лиги против "Лестера", рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команде ни за что не выиграть все четыре доступных трофея в этом сезоне.

Во вторник вечером "горожанам" пришлось основательно попотеть, чтобы досрочно не выбыть из Кубка Лиги. Сыграв 120 минут (1:1), подопечные Гвардиолы только в серии пенальти смогли сломить сопротивление "Лестера".

Благодаря этому успеху "Сити" продолжил свое триумфальное шествие во всех турнирах и в каждом может считаться одним из главных фаворитов, если не главным. Однако Гвардиола предпочел зарубить на корню разговоры о покере.

"Этому не бывать. Конечно, нет. Да ладно, это нереально. То, что происходит с нами – это нереально. Когда в лиге ты выигрываешь 16-17 матчей подряд, а в Лиге Чемпионов выходишь в плей-офф с первого места до окончания группового этапа — это не есть норма".

"Футбол устроен так, что ты всегда теряешь очки и проигрываешь соревнования. Я не думаю о том, сколько трофеев мы можем выиграть. Я думаю о следующем матче", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

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Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2017 09:00

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  1. j-silver 20.12.2017 09:15 # j-silver
    конечно не сделать, ведь его делает вулвич

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  2. dnonovan 20.12.2017 09:15 # dnonovan
    Только Арсенал сохраняет шансы

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