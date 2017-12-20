Конте: "Кристенсен способен стать новым Терри"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте убежден, что защитник Андреас Кристенсен способен повторить путь бывшего капитана "синих" Джона Терри.

Как известно, Терри посвятил 19 лет своей карьеры клубу, воспитанником которого он является. За это время Джон выиграл множество трофеев, включая Лигу Чемпионов и пять титулов Премьер-Лиги.



Своей игрой в нынешнем сезоне Кристенсену удалось заслужить сравнение с Терри. Андреас, находящийся в системе "Челси" с 2013 года, демонстрирует отличный футбол после возвращения из двухлетней аренды в менхенгладбахской "Боруссии".



В последние недели 21-летний датчанин окончательно закрепился в стартовом составе и помог "синим" сохранить свои ворота на замке в девяти матчах из 21 с учетом всех соревнований. Конте уверен, что Кристенсена ждет большое будущее.



"Это очень лестное для него сравнение, ведь Джон Терри творил историю этого клуба и много всего выиграл. Я желаю, чтобы Кристенсен построил такую же карьеру, как и Джон. Думаю, он обладает правильными качествами, чтобы выступать за этот клуб много лет стать важным игроком для этой команды, этого клуба".



"Кристенсен, возможно, является самым приятным сюрпризом со старта сезона, несмотря на свой возраст. Он стал главным сюрпризом для меня, для клуба, для своих партнеров по команде, для фанатов".



"Каждый раз, когда я даю ему возможность сыграть, он демонстрирует удивительную игру. Такого рода игра убедила меня, что Кристенсен должен выходить на поле регулярно", — цитирует Конте Sky Sports.

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