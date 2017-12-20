Лингард: "Для титула нужно побеждать в каждом матче"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард считает, что только 100-процентный результат в остатке сезона позволит его команде догнать соседей из "Манчестер Сити".

К середине декабря отставание "Юнайтед" от соседей по городу составляет уже 11 очков. Лингард верит, что "дьяволы" могут догнать лидера Премьер-Лиги, но только при одном условии: если команда будет побеждать в каждом матче.



"Мы будем двигаться от матчу к матчу, но чтобы догнать "Сити", нам, вероятно, придется избежать потери очков. Нужно сосредоточиться на каждом следующем матче, а там уже посмотрим, где мы окажемся в конце сезона".



"С составом, который мы имеем в своем распоряжении, мы всегда должны верить в победу. Да, в некоторых матчах нам не удастся показать красивый футбол, но даже в таком случае команда должна брать максимум очков".



"Думаю, в любой другой сезон мы бы лидировали с тем количеством очков, которое имеем прямо сейчас. Нам ничего не остается, кроме как продолжать выигрывать", - сообщил Лингард Sky Sports.

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