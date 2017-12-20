Жиру пропустит около трех недель

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру получил травму задней поверхности бедра в четвертьфинальном матче Кубка Лиги против "Вест Хэма".

Во вторник вечером "канониры" переиграли "молотобойцов" со счетом 1:0 и вышли в полуфинал турнира, однако потеря Жиру омрачила радость от этой победы.



Оливье, появившийся на это дерби в стартовом составе, получил травму и покинул поле "Эмирейтс" на 76-й минуте. Докторам еще предстоит осмотреть 31-летнего француза, однако опыт подсказывает главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру, что Жиру проведет в лазарете около трех недель.



"Обычно на восстановление после травмы задней поверхности бедра требуется три недели. Похоже, он пропустит рождественский период. При такого рода травмах обычно мы проводим обследование спустя 48 часов, поэтому в четверг у нас будет более четкое представление. Если вы слышали его, ему было очень больно, однако боль не всегда отражает степень повреждения", — цитирует Венгера Daily Mirror.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!