"Арсенал" и "Сити" вышли в полуфинал Кубка Лиги

"Арсенал" и "Манчестер Сити" шагнули в полуфинал Кубка Лиги, отпраздновав победы над "Вест Хэмом" и "Лестером", соответственно.

"Канониры", чей состав был приближен к варианту на Лигу Европы, сумели лишь раз преодолеть насыщенную оборону "молотобойцев". Это случилось незадолго до перерыва, когда Данни Уэлбек укротил мяч после подачи верхом и с пары метров расстрелял ворота — 1:0.



В отличие от "Вест Хэма", "Лестер" гораздо больше времени провел в атаках против "Сити", но пропустил уже на 26-й минуте, когда Илкай Гюндоган протащил мяч через полполя и позволил Бернарду Силве пробить под ногой голкипера.



Все шло к минимальной победе "горожан", но на исходе компенсированного времени Джейми Варди сравнял счет, реализовав заработанный Демараем Греем пенальти — 1:1.



Экстра-таймы прошли в равной борьбе и не выявили сильнейшего, а в серии пенальти Рияд Махрез и Джейми Варди допустили осечки, поэтому победа досталась "Сити".



"Арсенал" — "Вест Хэм" — 1:0 (1:0)



Гол: Уэлбек 42.



"Арсенал": Оспина, Дебюши, Чемберс, Холдинг, Колашинац, Кокелен (Да Силва 90), Эльнени, Уиллок (Шиф 84), Уолкотт, Уэлбек, Жиру (Нельсон 78).



"Вест Хэм": Харт, Масуаку, Огбонна, Рид, Коллинс, Крессуэлл (Кэрролл 65), Райс, Обианг, Кина (Арнаутович 83), Айю, Эрнандес (Сако 65).



Предупреждение: Харт.



"Лестер" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:1) после экстра-таймов, победа "Манчестер Сити" по пенальти — 3:4



Голы: Варди 90 (пен) — Бернарду Силва 26.



"Лестер": Хамер, Амарти, Драгович (Беналуан 111), Магуайр, Фукс, Чилуэлл (Грей 71), Иборра, Кинг, Олбрайтон (Махрез 57), Окадзаки, Ихеаначо (Варди 57).



"Манчестер Сити": Браво, Данило, Адарабиойо, Мангала (Уолкер 81), Зинченко, Фоден (Деле-Баширу 90, Туре, Гюндоган, Диас (Нмеча 88), Бернарду Силва, Жезус.



Предупреждения: Ихеаначо, Магуайр — Гюндоган, Данило, Уолкер.

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