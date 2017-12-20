"Арсенал" и "Сити" вышли в полуфинал Кубка Лиги

Данни Уэлбек "Арсенал" и "Манчестер Сити" шагнули в полуфинал Кубка Лиги, отпраздновав победы над "Вест Хэмом" и "Лестером", соответственно.

"Канониры", чей состав был приближен к варианту на Лигу Европы, сумели лишь раз преодолеть насыщенную оборону "молотобойцев". Это случилось незадолго до перерыва, когда Данни Уэлбек укротил мяч после подачи верхом и с пары метров расстрелял ворота — 1:0.

В отличие от "Вест Хэма", "Лестер" гораздо больше времени провел в атаках против "Сити", но пропустил уже на 26-й минуте, когда Илкай Гюндоган протащил мяч через полполя и позволил Бернарду Силве пробить под ногой голкипера.

Все шло к минимальной победе "горожан", но на исходе компенсированного времени Джейми Варди сравнял счет, реализовав заработанный Демараем Греем пенальти — 1:1.

Экстра-таймы прошли в равной борьбе и не выявили сильнейшего, а в серии пенальти Рияд Махрез и Джейми Варди допустили осечки, поэтому победа досталась "Сити".

"Арсенал" — "Вест Хэм" — 1:0 (1:0)

Гол: Уэлбек 42.

"Арсенал": Оспина, Дебюши, Чемберс, Холдинг, Колашинац, Кокелен (Да Силва 90), Эльнени, Уиллок (Шиф 84), Уолкотт, Уэлбек, Жиру (Нельсон 78).

"Вест Хэм": Харт, Масуаку, Огбонна, Рид, Коллинс, Крессуэлл (Кэрролл 65), Райс, Обианг, Кина (Арнаутович 83), Айю, Эрнандес (Сако 65).

Предупреждение: Харт.

"Лестер" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:1) после экстра-таймов, победа "Манчестер Сити" по пенальти — 3:4

Голы: Варди 90 (пен) — Бернарду Силва 26.

"Лестер": Хамер, Амарти, Драгович (Беналуан 111), Магуайр, Фукс, Чилуэлл (Грей 71), Иборра, Кинг, Олбрайтон (Махрез 57), Окадзаки, Ихеаначо (Варди 57).

"Манчестер Сити": Браво, Данило, Адарабиойо, Мангала (Уолкер 81), Зинченко, Фоден (Деле-Баширу 90, Туре, Гюндоган, Диас (Нмеча 88), Бернарду Силва, Жезус.

Предупреждения: Ихеаначо, Магуайр — Гюндоган, Данило, Уолкер.

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Метки Арсенал, Вест Хэм, Кубок Лиги, Лестер, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.12.2017 01:35

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Последние комментарии:




  1. ooaaaa 20.12.2017 02:51 # ooaaaa
    новый формат пробития пенальти?

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  2. dnonovan 20.12.2017 02:19 # dnonovan
    Щулще

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  3. gidro-met 20.12.2017 02:17 # gidro-met
    Арсенал и сити играют дублями, а посему - навылет! Челси и Мю сойдутся. Или же Бристоль

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  4. mancityman 20.12.2017 01:46 # mancityman
    Просто КОРОЛИ! ! !
    Даже не то что резервным составом, а вообще молодняком, с левым пенальти который поставили в компенсированное время на Грее, но КОРОЛИ есть КОРОЛИ, а Пеп есть Пеп ! Лучшие !

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  5. cunningham 20.12.2017 01:40 # cunningham
    "но пропустил уже на 26-й минуте, когда Илкай Гюндоган протащил мяч через полполя и позволил пробить под ногой голкипера."
    это вообще как, кому он позволил пробить под ногой голкипера?)

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  6. bezviz 20.12.2017 01:39 # bezviz
    сити без сильвы и кдб просто нулины

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  7. cunningham 20.12.2017 01:39 # cunningham
    как символично, что у лестера подвели два лидера в самый нужный момент
    тут даже не сколько они ошиблись, а браво тащер серии пенальти

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