"Арсенал" и "Сити" вышли в полуфинал Кубка Лиги
"Арсенал" и "Манчестер Сити" шагнули в полуфинал Кубка Лиги, отпраздновав победы над "Вест Хэмом" и "Лестером", соответственно.
"Канониры", чей состав был приближен к варианту на Лигу Европы, сумели лишь раз преодолеть насыщенную оборону "молотобойцев". Это случилось незадолго до перерыва, когда Данни Уэлбек укротил мяч после подачи верхом и с пары метров расстрелял ворота — 1:0.
В отличие от "Вест Хэма", "Лестер" гораздо больше времени провел в атаках против "Сити", но пропустил уже на 26-й минуте, когда Илкай Гюндоган протащил мяч через полполя и позволил Бернарду Силве пробить под ногой голкипера.
Все шло к минимальной победе "горожан", но на исходе компенсированного времени Джейми Варди сравнял счет, реализовав заработанный Демараем Греем пенальти — 1:1.
Экстра-таймы прошли в равной борьбе и не выявили сильнейшего, а в серии пенальти Рияд Махрез и Джейми Варди допустили осечки, поэтому победа досталась "Сити".
"Арсенал" — "Вест Хэм" — 1:0 (1:0)
Гол: Уэлбек 42.
"Арсенал": Оспина, Дебюши, Чемберс, Холдинг, Колашинац, Кокелен (Да Силва 90), Эльнени, Уиллок (Шиф 84), Уолкотт, Уэлбек, Жиру (Нельсон 78).
"Вест Хэм": Харт, Масуаку, Огбонна, Рид, Коллинс, Крессуэлл (Кэрролл 65), Райс, Обианг, Кина (Арнаутович 83), Айю, Эрнандес (Сако 65).
Предупреждение: Харт.
"Лестер" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:1) после экстра-таймов, победа "Манчестер Сити" по пенальти — 3:4
Голы: Варди 90 (пен) — Бернарду Силва 26.
"Лестер": Хамер, Амарти, Драгович (Беналуан 111), Магуайр, Фукс, Чилуэлл (Грей 71), Иборра, Кинг, Олбрайтон (Махрез 57), Окадзаки, Ихеаначо (Варди 57).
"Манчестер Сити": Браво, Данило, Адарабиойо, Мангала (Уолкер 81), Зинченко, Фоден (Деле-Баширу 90, Туре, Гюндоган, Диас (Нмеча 88), Бернарду Силва, Жезус.
Предупреждения: Ихеаначо, Магуайр — Гюндоган, Данило, Уолкер.
20.12.2017 01:35
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Последние комментарии:
новый формат пробития пенальти?
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Щулще
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Арсенал и сити играют дублями, а посему - навылет! Челси и Мю сойдутся. Или же Бристоль
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Просто КОРОЛИ! ! !
Даже не то что резервным составом, а вообще молодняком, с левым пенальти который поставили в компенсированное время на Грее, но КОРОЛИ есть КОРОЛИ, а Пеп есть Пеп ! Лучшие !
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"но пропустил уже на 26-й минуте, когда Илкай Гюндоган протащил мяч через полполя и позволил пробить под ногой голкипера."
это вообще как, кому он позволил пробить под ногой голкипера?)
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сити без сильвы и кдб просто нулины
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как символично, что у лестера подвели два лидера в самый нужный момент
тут даже не сколько они ошиблись, а браво тащер серии пенальти
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