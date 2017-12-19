Райт: Озил "продает" себя в другой клуб

Месут Озил Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что блестящая игра Месута Озила в последних матчах связана с желанием продать себя в другой клуб.

В последних шести матчах Премьер-Лиги немец забил два гола и отдал три результативных паса. В минувший уикенд Озил зрелищным образом поразил ворота "Ньюкасла".

Райт считает, что такая форма Месута свидетельствует не о желании немца продлить истекающий контракт с "Арсеналом". Наоборот, Ян считает, что Озил пытается выгоднее себя продать потенциальным работодателям.

"Это не совпадение, что Озил заиграл только сейчас. Ведь это его заключительный год по контракту, и приближается январь, когда он сможет начать переговоры с другими клубами", - напомнил Райт talkSPORT.

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Метки Арсенал, Озил, Райт

Автор foxmcfc   

Дата 19.12.2017 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1406

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Последние комментарии:




  1. pakhrudinov 19.12.2017 23:55 # pakhrudinov
    Я давно говорил, что гнать надо этого лентяя из команды

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  2. qess 19.12.2017 23:24 # qess
    в этом гейклубе сплошные шлюхи,только и думают как продать себя выгоднее

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  3. sausage 19.12.2017 22:49 # sausage
    Райт топчик! Один из самых адекватных футболистов, хоть и чёрный.

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  4. chr1s8rown 19.12.2017 22:07 # chr1s8rown
    все лигенды арсенала скептики .почему . во всем видят зоговор

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