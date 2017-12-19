Райт: Озил "продает" себя в другой клуб
Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что блестящая игра Месута Озила в последних матчах связана с желанием продать себя в другой клуб.
В последних шести матчах Премьер-Лиги немец забил два гола и отдал три результативных паса. В минувший уикенд Озил зрелищным образом поразил ворота "Ньюкасла".
Райт считает, что такая форма Месута свидетельствует не о желании немца продлить истекающий контракт с "Арсеналом". Наоборот, Ян считает, что Озил пытается выгоднее себя продать потенциальным работодателям.
"Это не совпадение, что Озил заиграл только сейчас. Ведь это его заключительный год по контракту, и приближается январь, когда он сможет начать переговоры с другими клубами", - напомнил Райт talkSPORT.
19.12.2017 22:00
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Последние комментарии:
Я давно говорил, что гнать надо этого лентяя из команды
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в этом гейклубе сплошные шлюхи,только и думают как продать себя выгоднее
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Райт топчик! Один из самых адекватных футболистов, хоть и чёрный.
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все лигенды арсенала скептики .почему . во всем видят зоговор
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