Мойес: "Я способен тренировать любой клуб в мире"
Рулевой "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет доказать своей работой в Лондоне, что ему по силам тренировать любой клуб в мире.
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" довольно неплохо начал свою карьеру в "Вест Хэме", несмотря на сопровождавшую его назначение скептику. Победа над "Челси" и ничья с "Арсеналом" позволили "молотобойцам" покинуть зону вылета из Премьер-Лиги.
Сам Дэвид рассматривает работу с "Вест Хэмом" как возможность доказать, что ему по силам тренировать абсолютно любой клуб в мире.
"Я приехал сюда, чтобы доказать это. То же самое касается игроков: когда они приезжают на новое место, им нужно показать все, на что они способны. Ваша репутация не значит ничто".
"Думаю, я способен тренировать любой клуб в мире, поэтому я уверен, что могу справиться с работой в "Вест Хэме", - приводит слова Мойеса Sky Sports.
19.12.2017 21:00
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Последние комментарии:
кроме красной помойки
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Давай-ка ты сперва сезон отработаешь, а потом уже будешь выебываца. А то лохов всяких обыграл и все, звезду поймал.
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В Челси этого топаря!
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кроме помоек
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Кроме Мю Сандерленда и Реал Сосьедада
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