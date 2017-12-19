Мойес: "Я способен тренировать любой клуб в мире"

Рулевой "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет доказать своей работой в Лондоне, что ему по силам тренировать любой клуб в мире.

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" довольно неплохо начал свою карьеру в "Вест Хэме", несмотря на сопровождавшую его назначение скептику. Победа над "Челси" и ничья с "Арсеналом" позволили "молотобойцам" покинуть зону вылета из Премьер-Лиги.



Сам Дэвид рассматривает работу с "Вест Хэмом" как возможность доказать, что ему по силам тренировать абсолютно любой клуб в мире.



"Я приехал сюда, чтобы доказать это. То же самое касается игроков: когда они приезжают на новое место, им нужно показать все, на что они способны. Ваша репутация не значит ничто".



"Думаю, я способен тренировать любой клуб в мире, поэтому я уверен, что могу справиться с работой в "Вест Хэме", - приводит слова Мойеса Sky Sports.

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