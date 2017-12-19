Мойес: "Я способен тренировать любой клуб в мире"

Дэвид Мойес Рулевой "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет доказать своей работой в Лондоне, что ему по силам тренировать любой клуб в мире.

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" довольно неплохо начал свою карьеру в "Вест Хэме", несмотря на сопровождавшую его назначение скептику. Победа над "Челси" и ничья с "Арсеналом" позволили "молотобойцам" покинуть зону вылета из Премьер-Лиги.

Сам Дэвид рассматривает работу с "Вест Хэмом" как возможность доказать, что ему по силам тренировать абсолютно любой клуб в мире.

"Я приехал сюда, чтобы доказать это. То же самое касается игроков: когда они приезжают на новое место, им нужно показать все, на что они способны. Ваша репутация не значит ничто".

"Думаю, я способен тренировать любой клуб в мире, поэтому я уверен, что могу справиться с работой в "Вест Хэме", - приводит слова Мойеса Sky Sports.

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Метки Вест Хэм, Мойес

Автор foxmcfc   

Дата 19.12.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 533

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Последние комментарии:




  1. tjk4 19.12.2017 21:42 # tjk4
    кроме красной помойки

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  2. lahmatyj 19.12.2017 21:31 # lahmatyj
    Давай-ка ты сперва сезон отработаешь, а потом уже будешь выебываца. А то лохов всяких обыграл и все, звезду поймал.

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  3. rollik707 19.12.2017 21:28 # rollik707
    В Челси этого топаря!

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  4. chelseafanmd 19.12.2017 21:04 # chelseafanmd
    кроме помоек

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  5. leis 19.12.2017 21:01 # leis
    Кроме Мю Сандерленда и Реал Сосьедада

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