Лансини дисквалифицирован на два матча за симуляцию

FA отклонила апелляцию Мануэля Лансини и все-таки дисквалифицировала полузащитника "Вест Хэма" за симуляцию.

Напомним, накануне Лансини был обвинен в том, что "успешно ввел рефери в заблуждение". Ассоциация посчитала, что 24-летний аргентинец обманным путем заработал пенальти в матче Премьер-Лиги против "Стоука" в субботу.



Именно заработанный Мануэлем пенальти на 18-й минуте позволил "молотобойцам" открыть счет и впоследствии одержать победу со счетом 0:3.



И хотя Лансини с выдвинутыми обвинениями не согласился, его протест был отклонен. Теперь Мануэль пропустит четвертьфинал Кубка Англии против "Арсенала" сегодня вечером, а также субботний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



Добавим, что Лансини стал вторым игроком в истории Премьер-Лиги после нападающего "Эвертона" Умара Ниасса, дисквалифицированным за симуляцию.





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