Лансини дисквалифицирован на два матча за симуляцию

Мануэль Лансини FA отклонила апелляцию Мануэля Лансини и все-таки дисквалифицировала полузащитника "Вест Хэма" за симуляцию.

Напомним, накануне Лансини был обвинен в том, что "успешно ввел рефери в заблуждение". Ассоциация посчитала, что 24-летний аргентинец обманным путем заработал пенальти в матче Премьер-Лиги против "Стоука" в субботу.

Именно заработанный Мануэлем пенальти на 18-й минуте позволил "молотобойцам" открыть счет и впоследствии одержать победу со счетом 0:3.

И хотя Лансини с выдвинутыми обвинениями не согласился, его протест был отклонен. Теперь Мануэль пропустит четвертьфинал Кубка Англии против "Арсенала" сегодня вечером, а также субботний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Добавим, что Лансини стал вторым игроком в истории Премьер-Лиги после нападающего "Эвертона" Умара Ниасса, дисквалифицированным за симуляцию.

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Метки FA, Вест Хэм, видео, дисквалификации, Лансини, Премьер-Лига, Стоук

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 582

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Последние комментарии:




  1. reams 19.12.2017 21:31 # reams
    хех, пшел накуй сраный ныряла

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  2. lahmatyj 19.12.2017 21:29 # lahmatyj
    Надо было у азара уроки мастерства брать, тогда бы не поймали.

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  3. abrec 19.12.2017 20:58 # abrec
    Касание было

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  4. januzaj00 19.12.2017 20:58 # januzaj00
    Хорошо нырнул. В шелси его

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  5. chelseafanmd 19.12.2017 20:35 # chelseafanmd
    апелляцию еще написали далбичи

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  6. kily 19.12.2017 20:23 # kily
    Очевидная симуляция

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