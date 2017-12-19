Лансини дисквалифицирован на два матча за симуляцию
FA отклонила апелляцию Мануэля Лансини и все-таки дисквалифицировала полузащитника "Вест Хэма" за симуляцию.
Напомним, накануне Лансини был обвинен в том, что "успешно ввел рефери в заблуждение". Ассоциация посчитала, что 24-летний аргентинец обманным путем заработал пенальти в матче Премьер-Лиги против "Стоука" в субботу.
Именно заработанный Мануэлем пенальти на 18-й минуте позволил "молотобойцам" открыть счет и впоследствии одержать победу со счетом 0:3.
И хотя Лансини с выдвинутыми обвинениями не согласился, его протест был отклонен. Теперь Мануэль пропустит четвертьфинал Кубка Англии против "Арсенала" сегодня вечером, а также субботний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла".
Добавим, что Лансини стал вторым игроком в истории Премьер-Лиги после нападающего "Эвертона" Умара Ниасса, дисквалифицированным за симуляцию.
19.12.2017 20:00
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Последние комментарии:
хех, пшел накуй сраный ныряла
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Надо было у азара уроки мастерства брать, тогда бы не поймали.
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Касание было
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Хорошо нырнул. В шелси его
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апелляцию еще написали далбичи
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Очевидная симуляция
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