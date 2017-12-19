"Стоук" пока не планирует увольнять Марка Хьюза

Главный тренер "Стоука" Марк Хьюз пока сохраняет доверие руководства клуба.

После крупного домашнего поражения от "Вест Хэма" в субботу (0:3) в прессе появились слухи, что Тони Пьюлис может в третий раз за свою карьеру возглавить "гончаров".



Однако Sky Sports стало известно от своих источников, что боссы клуба с "Британии" пока не помышляют о расставании с Хьюзом, который потерпел пять поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги.



Президент "Стоука" Питер Коатс действительно сохраняет очень хорошие отношения с Пьюлисом, но при этом по-прежнему верит, что Хьюз способен выправить ситуацию и отдалиться от зоны вылета, до которой теперь только одно очко.



Добавим, что в ближайший уиекенд "гончарам" предстоит чрезвычайно важный матч — дома против "Вест Бромвича". Очередной разочаровывающий результат может не оставить Коатсу выбора, ведь болельщики постепенно начинают отворачиваться от Хьюза.

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