"Кристал Пэлас" отклонит любые предложения по Захе
"Кристал Пэлас" не продаст в январе своего лидера Уилфрида Заху, в очередь за которым выстроились гранды Премьер-Лиги.
Только в минувший уикенд экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посоветовал "красным дьяволам" вернуть Заху, который провалился на "Олд Траффорд" при Дэвиде Мойесе.
И хотя "Юнайтед" пока не делает намеков на подобный трансфер, интерес к Уилфриду приписывают другим клубам: "Челси", "Арсеналу" и "Сити". По слухам, горожане могут выложить за 25-летнего вингера 40 миллионов фунтов.
Однако издание Evening Standard сообщает, что "Пэлас" не намерен продавать Уилфрида посреди сезона. Клуб с "Селхерст Парк" видит в игроке главную надежду на сохранение прописки в Премьер-Лиге.
19.12.2017 18:00
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А что в нем все увидели?Скажите люди...Мне он не кажется отличным игроком.Очередной Леннон,Таунсед и.т.д...Вот Боласие-реально тащил команду.Взрывной,скоростной..его реально не хватает Эвертону.
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Главное не в Челси этого середняка.
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мдааа, пинский "челсидор" без усиления опять останется, похоже
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