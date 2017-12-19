"Кристал Пэлас" отклонит любые предложения по Захе

Уилфрид Заха "Кристал Пэлас" не продаст в январе своего лидера Уилфрида Заху, в очередь за которым выстроились гранды Премьер-Лиги.

Только в минувший уикенд экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посоветовал "красным дьяволам" вернуть Заху, который провалился на "Олд Траффорд" при Дэвиде Мойесе.

И хотя "Юнайтед" пока не делает намеков на подобный трансфер, интерес к Уилфриду приписывают другим клубам: "Челси", "Арсеналу" и "Сити". По слухам, горожане могут выложить за 25-летнего вингера 40 миллионов фунтов.

Однако издание Evening Standard сообщает, что "Пэлас" не намерен продавать Уилфрида посреди сезона. Клуб с "Селхерст Парк" видит в игроке главную надежду на сохранение прописки в Премьер-Лиге.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!



Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор foxmcfc   

Дата 19.12.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 532

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jack-willsher 19.12.2017 19:19 # jack-willsher
    А что в нем все увидели?Скажите люди...Мне он не кажется отличным игроком.Очередной Леннон,Таунсед и.т.д...Вот Боласие-реально тащил команду.Взрывной,скоростной..его реально не хватает Эвертону.

    (ответить)

  2. role-playin 19.12.2017 18:12 # role-playin
    Главное не в Челси этого середняка.

    (ответить)

  3. hammersmith 19.12.2017 18:09 # hammersmith
    мдааа, пинский "челсидор" без усиления опять останется, похоже

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: