"Кристал Пэлас" отклонит любые предложения по Захе

"Кристал Пэлас" не продаст в январе своего лидера Уилфрида Заху, в очередь за которым выстроились гранды Премьер-Лиги.

Только в минувший уикенд экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд посоветовал "красным дьяволам" вернуть Заху, который провалился на "Олд Траффорд" при Дэвиде Мойесе.



И хотя "Юнайтед" пока не делает намеков на подобный трансфер, интерес к Уилфриду приписывают другим клубам: "Челси", "Арсеналу" и "Сити". По слухам, горожане могут выложить за 25-летнего вингера 40 миллионов фунтов.



Однако издание Evening Standard сообщает, что "Пэлас" не намерен продавать Уилфрида посреди сезона. Клуб с "Селхерст Парк" видит в игроке главную надежду на сохранение прописки в Премьер-Лиге.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!