Руни больше не хочет играть нападающего

Полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что больше не хочет играть на позиции нападающего.

После прихода Сэма Эллардайса "ириски" набрали 13 очков из возможных 15, а Руни забил шесть мячей и сделал два голевых паса. Любопытно, что такую результативность Уэйн выдал на позиции оттянутого плеймейкера — в этой роли англичанин и хочет доиграть остаток карьеры, не возвращаясь на острие.



"На данном этапе карьеры мне гораздо удобнее играть из глубины. В каждом матче я стараюсь искать возможности, чтобы ворваться в штрафную и забить".



"Я не разучился забивать и создавать голы, но последние результаты – заслуга тренера. Если мы пропускали первыми на старте сезона, то неизменно проигрывали. Сейчас мы отличаемся сильным характером", - цитирует Руни BBC.

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