Руни больше не хочет играть нападающего

Уэйн Руни Полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что больше не хочет играть на позиции нападающего.

После прихода Сэма Эллардайса "ириски" набрали 13 очков из возможных 15, а Руни забил шесть мячей и сделал два голевых паса. Любопытно, что такую результативность Уэйн выдал на позиции оттянутого плеймейкера — в этой роли англичанин и хочет доиграть остаток карьеры, не возвращаясь на острие.

"На данном этапе карьеры мне гораздо удобнее играть из глубины. В каждом матче я стараюсь искать возможности, чтобы ворваться в штрафную и забить".

"Я не разучился забивать и создавать голы, но последние результаты – заслуга тренера. Если мы пропускали первыми на старте сезона, то неизменно проигрывали. Сейчас мы отличаемся сильным характером", - цитирует Руни BBC.

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Метки Руни, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 19.12.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1790

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 19.12.2017 18:22 # manutd-20champ
    Лучшие ассистенты АПЛ Ryan Giggs - 162
    Cesc Fabregas - 110
    Wayne Rooney - 103
    Frank Lampard - 102

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  2. zzspurs 19.12.2017 17:49 # zzspurs
    Молодец биг сэм

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  3. osivori 19.12.2017 17:35 # osivori
    хряк на высоте, сто% дватцатку положит шутя

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  4. recyjoed 19.12.2017 17:19 # recyjoed
    Скоро вратарём будет.

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  5. van-der-slav 19.12.2017 17:14 # van-der-slav
    он это еще при фергюсоне говорил омг

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