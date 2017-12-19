Оливье Жиру открыт к смене клуба в январе

Оливье Жиру Агент нападающего "Арсенала" Оливье Жиру объявил, что его клиент открыт к смене клуба в зимнее трансферное окно.

Чувствуя приближение января, главный тренер "канониров" Арсен Венгер уже неоднократно говорил, что предпочитает сохранить Жиру. Однако 31-летний француз отчаянно нуждается в игровой практике перед Чемпионатом Мира в России, и поэтому Оливье готов решиться на смену клуба.

"У нас непременно будут предложения. Все эти клубы, которые ищут нападающего, вероятно, обратятся насчет него. Мы должны быть осторожны, но если появится какой-то четкий вариант, мы постараемся переубедить Арсена".

"Настрой Венгера может усложнить ситуацию. Однако ни Оливье, ни я по своей природе не конфликты. Мы всегда работаем в гармонии. Это нормально, что Арсен публично озвучил свою позицию. Это совершенно нормально. Нам не нужно это комментировать. Рассмотрев все обратившиеся к нам проекты, мы сядем и обо всем поговорим".

"Когда мы будем рассматривать варианты этой зимой, то отдадим приоритет тому, где у Оливье будут наилучшие шансы играть. Однако этот вариант еще должен поступить", — сообщил агент Майкл Мануэлл Footmercato.

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Метки Арсенал, Жиру

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1210

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Последние комментарии:




  1. dnonovan 19.12.2017 18:44 # dnonovan
    Клопыч, не тупи, забирай топаря в залупуль

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  2. fc-zenit 19.12.2017 17:30 # fc-zenit
    В Челси его! И Санчеса с Озилом!
    А калонирам шершавым мухомором провести по губам.

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  3. tjk4 19.12.2017 17:27 # tjk4
    Единственный игрок после санчеса

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  4. samurai8888 19.12.2017 16:53 # samurai8888
    лучше немотивированного Санчеса отпустить и играть в 2 нападающих Ляказет Жиру.От Санчеса никакого толку сейчас!

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  5. goonner 19.12.2017 16:43 # goonner
    Сеня тот еще говнюк. Зачем вот говорить, что нужен, когда практики не дает вообще.

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  6. mancunia-planet 19.12.2017 16:27 # mancunia-planet
    в Эвертоне ждут

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