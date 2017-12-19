Оливье Жиру открыт к смене клуба в январе
Агент нападающего "Арсенала" Оливье Жиру объявил, что его клиент открыт к смене клуба в зимнее трансферное окно.
Чувствуя приближение января, главный тренер "канониров" Арсен Венгер уже неоднократно говорил, что предпочитает сохранить Жиру. Однако 31-летний француз отчаянно нуждается в игровой практике перед Чемпионатом Мира в России, и поэтому Оливье готов решиться на смену клуба.
"У нас непременно будут предложения. Все эти клубы, которые ищут нападающего, вероятно, обратятся насчет него. Мы должны быть осторожны, но если появится какой-то четкий вариант, мы постараемся переубедить Арсена".
"Настрой Венгера может усложнить ситуацию. Однако ни Оливье, ни я по своей природе не конфликты. Мы всегда работаем в гармонии. Это нормально, что Арсен публично озвучил свою позицию. Это совершенно нормально. Нам не нужно это комментировать. Рассмотрев все обратившиеся к нам проекты, мы сядем и обо всем поговорим".
"Когда мы будем рассматривать варианты этой зимой, то отдадим приоритет тому, где у Оливье будут наилучшие шансы играть. Однако этот вариант еще должен поступить", — сообщил агент Майкл Мануэлл Footmercato.
19.12.2017 16:00
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Клопыч, не тупи, забирай топаря в залупуль
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В Челси его! И Санчеса с Озилом!
А калонирам шершавым мухомором провести по губам.
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Единственный игрок после санчеса
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лучше немотивированного Санчеса отпустить и играть в 2 нападающих Ляказет Жиру.От Санчеса никакого толку сейчас!
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Сеня тот еще говнюк. Зачем вот говорить, что нужен, когда практики не дает вообще.
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в Эвертоне ждут
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