Терри знает, какая команда могла бы обыграть "Сити" Гвардиолы

Защитник "Астон Виллы" Джон Терри уверен, что "Челси" первого пришествия Жозе Моуриньо мог бы обыграть нынешний "Манчестер Сити".

Под руководством Пепа Гвардиолы "горожане" выдали невероятную серию из 15 побед подряд, установив новый рекорд Премьер-Лиги. Однако Терри считает, что "Челси" первого пришествия Моуриньо мог бы обыграть этот "Сити".



"Я бы сказал, что "Челси" образца первых двух сезонов Моуриньо мог бы обыграть нынешний "Сити". Мы не делали акцент на владении – наоборот, нам было даже удобно играть против соперников, владевших мячом".



"Наши крайние защитники, Вильям Галлас и Паулу Феррейра, хорошо подключались в атаку, а Клод Макелеле всегда помогал нам, центральным защитникам".



"У нас была рослая команда и отличный нападающий впереди: Дидье (Дрогба) всегда вносил решающий вклад в победу. Его отлично поддерживали Дамьен Дафф и Арьен Роббен, а Фрэнк Лэмпард был опасен, подключаясь в штрафную", - цитирует Терри Sky Sports.

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