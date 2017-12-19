Терри знает, какая команда могла бы обыграть "Сити" Гвардиолы
Защитник "Астон Виллы" Джон Терри уверен, что "Челси" первого пришествия Жозе Моуриньо мог бы обыграть нынешний "Манчестер Сити".
Под руководством Пепа Гвардиолы "горожане" выдали невероятную серию из 15 побед подряд, установив новый рекорд Премьер-Лиги. Однако Терри считает, что "Челси" первого пришествия Моуриньо мог бы обыграть этот "Сити".
"Я бы сказал, что "Челси" образца первых двух сезонов Моуриньо мог бы обыграть нынешний "Сити". Мы не делали акцент на владении – наоборот, нам было даже удобно играть против соперников, владевших мячом".
"Наши крайние защитники, Вильям Галлас и Паулу Феррейра, хорошо подключались в атаку, а Клод Макелеле всегда помогал нам, центральным защитникам".
"У нас была рослая команда и отличный нападающий впереди: Дидье (Дрогба) всегда вносил решающий вклад в победу. Его отлично поддерживали Дамьен Дафф и Арьен Роббен, а Фрэнк Лэмпард был опасен, подключаясь в штрафную", - цитирует Терри Sky Sports.
19.12.2017 15:00
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Последние комментарии:
Леол. Тот челсе не видела тикитаку такого уровня, какую демонстрируют Короли. О чём вообще говорит этот подогреватель? Сити победа минимум в 2 мяча
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..шел 2017, а обиженные всё извергали свои сопли и кал на фапл..
смиритесь уже с тем, что вы дегенераты и валите отсюда в ж
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и сегодняшнее обыграет
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Что то этот старый маразматик разкудактался в последнее время. Сопоставлять прошлое с настоящим по меньшей мере безответственно.
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Вы понимаете насколько нынешний сити хорош, что обыграть его могут лишь лучшие команды апл всех времен... челси 04, мю 98, арсенал 03 и то лишь в ностальгических мечтах участников тех команд :) легенды пизданулись от зависти , один за другим. И это лучший комплимент Сити, что смогли своей игрой взорвать эго ранее великих.
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Челси в 2015 в матче суонси с 18 по 25 минуты выиграл бы Сити. Надо было так сказать.
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Что тут делает вью этого ноунейма терри? Если честно без википедии не вспомнил кто он такой. Даже нынешний суонси сильнее челси 2004
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Дожили, постят вью игроков чемпионшипа
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Что этот дегенерат из чемпионшипа себе возомнил? Этого дегнерата даже аутсайдеры АПЛ не захотели подобрать, пришлось в шип идти бомжевать.
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На изичах бы растоптали этих маломерков. Кэп в соло сожрал бы и куна и это обезьяне недоразумение с 33номером. Макелеле втоптал бы рыжего в землю минут за 15. Вождь бы продавил всех этих стоунсов отаменди и прочих бестолковых защитников шити. Как пить дать, поимели бы эту голубятню. Да собственно даже этот состав поимеет их у них же в гнезде
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какенсы каждый день ноют, мол колбаса живет прошлым, а у самих экс-капитан этим же самым занимается, кек
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Славное время было. Задавили бы просто характером
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Делали Челси миньет !! У себя дома королевской !!!
Источник: http://fapl.ru/posts/59297/?c=1
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такого Челси уже не будет
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