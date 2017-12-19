Терри знает, какая команда могла бы обыграть "Сити" Гвардиолы

Терри и Моуриньо Защитник "Астон Виллы" Джон Терри уверен, что "Челси" первого пришествия Жозе Моуриньо мог бы обыграть нынешний "Манчестер Сити".

Под руководством Пепа Гвардиолы "горожане" выдали невероятную серию из 15 побед подряд, установив новый рекорд Премьер-Лиги. Однако Терри считает, что "Челси" первого пришествия Моуриньо мог бы обыграть этот "Сити".

"Я бы сказал, что "Челси" образца первых двух сезонов Моуриньо мог бы обыграть нынешний "Сити". Мы не делали акцент на владении – наоборот, нам было даже удобно играть против соперников, владевших мячом".

"Наши крайние защитники, Вильям Галлас и Паулу Феррейра, хорошо подключались в атаку, а Клод Макелеле всегда помогал нам, центральным защитникам".

"У нас была рослая команда и отличный нападающий впереди: Дидье (Дрогба) всегда вносил решающий вклад в победу. Его отлично поддерживали Дамьен Дафф и Арьен Роббен, а Фрэнк Лэмпард был опасен, подключаясь в штрафную", - цитирует Терри Sky Sports.

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Метки Манчестер Сити, Терри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.12.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2577

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Последние комментарии:




  1. daikirai 19.12.2017 18:46 # daikirai
    Леол. Тот челсе не видела тикитаку такого уровня, какую демонстрируют Короли. О чём вообще говорит этот подогреватель? Сити победа минимум в 2 мяча

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  2. h22o 19.12.2017 18:06 # h22o
    ..шел 2017, а обиженные всё извергали свои сопли и кал на фапл..
    смиритесь уже с тем, что вы дегенераты и валите отсюда в ж

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  3. osivori 19.12.2017 17:47 # osivori
    и сегодняшнее обыграет

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  4. zzspurs 19.12.2017 17:46 # zzspurs
    Что то этот старый маразматик разкудактался в последнее время. Сопоставлять прошлое с настоящим по меньшей мере безответственно.

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  5. highneken 19.12.2017 17:32 # highneken
    Вы понимаете насколько нынешний сити хорош, что обыграть его могут лишь лучшие команды апл всех времен... челси 04, мю 98, арсенал 03 и то лишь в ностальгических мечтах участников тех команд :) легенды пизданулись от зависти , один за другим. И это лучший комплимент Сити, что смогли своей игрой взорвать эго ранее великих.

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  6. nikitoid 19.12.2017 17:12 # nikitoid
    Челси в 2015 в матче суонси с 18 по 25 минуты выиграл бы Сити. Надо было так сказать.

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  7. charlton 19.12.2017 17:09 # charlton
    Что тут делает вью этого ноунейма терри? Если честно без википедии не вспомнил кто он такой. Даже нынешний суонси сильнее челси 2004

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  8. arsenverim 19.12.2017 16:18 # arsenverim
    Дожили, постят вью игроков чемпионшипа

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  9. jesus33 19.12.2017 15:34 # jesus33
    Что этот дегенерат из чемпионшипа себе возомнил? Этого дегнерата даже аутсайдеры АПЛ не захотели подобрать, пришлось в шип идти бомжевать.

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  10. ravi 19.12.2017 15:19 # ravi
    На изичах бы растоптали этих маломерков. Кэп в соло сожрал бы и куна и это обезьяне недоразумение с 33номером. Макелеле втоптал бы рыжего в землю минут за 15. Вождь бы продавил всех этих стоунсов отаменди и прочих бестолковых защитников шити. Как пить дать, поимели бы эту голубятню. Да собственно даже этот состав поимеет их у них же в гнезде

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  11. hammersmith 19.12.2017 15:18 # hammersmith
    какенсы каждый день ноют, мол колбаса живет прошлым, а у самих экс-капитан этим же самым занимается, кек

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  12. pauk 19.12.2017 15:12 # pauk
    Славное время было. Задавили бы просто характером

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  13. dnonovan 19.12.2017 15:08 # dnonovan
    Делали Челси миньет !! У себя дома королевской !!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/59297/?c=1

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  14. chelseafanmd 19.12.2017 15:06 # chelseafanmd
    такого Челси уже не будет

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