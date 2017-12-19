Каррагер отговаривает "Челси" от увольнения Конте

Антонио Конте Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что "Челси" совершит большую ошибку, если уволит главного тренера Антонио Конте.

Как известно, итальянец недоволен трансферной политикой "синих", и уход из клуба технического директора Майкла Эменало связывают как раз с этим. Каррагер считает, что "Челси" должен поддержать Антонио, иначе случится большая ошибка.

"Я удивлюсь, если Конте останется в "Челси" в следующем сезоне. Он не стесняется показывать, насколько был недоволен трансферной кампанией клуба".

"Да, "Челси" добивался больших успехов, меняя тренеров, но будет большой ошибкой расстаться с Конте перед началом следующего сезона. Если бы не "Манчестер Сити", они могли бы лидировать с преимуществом в три-четыре очка".

"Не забывайте, как он разобрался с ситуацией вокруг Диего Косты и уладил конфликт с Давидом Луисом. Он тренер топ-уровня, но я удивлюсь, если он продолжит работу с "Челси" в следующем сезоне", - сообщил Каррагер Sky Sports.

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Метки Каррагер, Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 19.12.2017 14:00

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  1. psycho1 19.12.2017 14:25 # psycho1
    >Не забывайте, как он разобрался с ситуацией вокруг Диего Косты и уладил конфликт с Давидом Луисом.

    >Обoсрался на весь мир со своей смс и потерял доверие игроков, поссорился с защитником за 100 лямов и держит его в запасе.

    До этих слов думал, что Каррагер не троллит.

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  2. dnonovan 19.12.2017 14:04 # dnonovan
    Мочелси

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