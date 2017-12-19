Каррагер отговаривает "Челси" от увольнения Конте

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что "Челси" совершит большую ошибку, если уволит главного тренера Антонио Конте.

Как известно, итальянец недоволен трансферной политикой "синих", и уход из клуба технического директора Майкла Эменало связывают как раз с этим. Каррагер считает, что "Челси" должен поддержать Антонио, иначе случится большая ошибка.



"Я удивлюсь, если Конте останется в "Челси" в следующем сезоне. Он не стесняется показывать, насколько был недоволен трансферной кампанией клуба".



"Да, "Челси" добивался больших успехов, меняя тренеров, но будет большой ошибкой расстаться с Конте перед началом следующего сезона. Если бы не "Манчестер Сити", они могли бы лидировать с преимуществом в три-четыре очка".



"Не забывайте, как он разобрался с ситуацией вокруг Диего Косты и уладил конфликт с Давидом Луисом. Он тренер топ-уровня, но я удивлюсь, если он продолжит работу с "Челси" в следующем сезоне", - сообщил Каррагер Sky Sports.

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