Светская хроника за вторник

"Арсенал" хочет приобрести Давида Луиса. "Манчестер Сити" поборется за Уилфрида Заху. "Манчестер Юнайтед" оценил Генриха Мхитаряна в 35 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Арсенал" готов предложить 30 миллионов фунтов за 30-летнего защитника "Челси" Давида Луиса. (Daily Star)



"Реал" продвигается в переговорах с "Челси" о покупке полузащитника Эдена Азара. (Diario Gol)



"Манчестер Сити" поспорит с "Арсеналом" и "Челси" за вингера Уилфрида Заху, который может принести "Кристал Пэлас" 40 млн. фунтов в январе. (Daily Express)



Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич заявил, что его "не волнует" интерес со стороны "Манчестер Юнайтед", чьи скауты неоднократно просматривали его в последние недели. (Mediaset)



"Интер" хочет арендовать полузащитника "Юнайтед" Генриха Мхитаряна на вторую половину сезона. (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" потребует минимум 35 млн. миллионов фунтов за Мхитаряна. (Daily Mail)



"Ювентус" опасается столкнуться с конкуренцией в борьбе за полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана. (Liverpool Echo)



Тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино рекомендовал своему клубу заблокировать интерес к защитнику Виргилу Ван Дейку в январе. (Daily Echo)



"Тоттенхэм" рассматривает крайнего защитника "Бенфики" Алекса Гримальдо в качестве замены для Данни Роуза. (Jornal de Noticias)



"Вест Хэм" нацелился на полузащитника "Борнмута" Харри Артера и нападающего "Ливерпуля" Данни Ингса. (Daily Star)



"Малага" хочет вернуть нападающего Сандро Рамиреса из "Эвертона". (Liverpool Echo)



Нападающий австрийского "Ред Булл" Димитри Оберлин, проводящий этот сезон в аренде у "Базеля", заинтересовал "Ньюкасл". (The Sun)



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Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси задержится в лазарете с травмой задней поверхности бедра до января. (Evening Standard)



Нападающий "Суонси" Вильфрид Бони получил травму спустя 47 секунд после начала матча против "Эвертона". (Sky Sports)



Бывший голкипер "Честерфилда" Томми Ли, которому 31 год, признался, что за свою карьеру около 4 тыс. раз принимал обезболивающее. (The Times)



Зарплата полузащитника Кевина Де Брюйне с "Сити" по новому контракту вырастет до 200 тыс. фунтов в неделю. (Daily Mail)



После 20-го гола Мохамеда Салаха в сезоне "Ливерпулю" придется выплатить "Роме" дополнительный бонус в 1.3 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" подаст апелляцию после того, как полузащитник Мануэль Лансини был обвинен в симуляции. (Sky Sports)



Потенциальные покупатели "Ньюкасла" откажутся от сделки, если клуб уволит тренера Рафаэля Бенитеса. (Evening Chronicle)

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