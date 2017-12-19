Терри отказал "Суонси" прошлым летом

Джон Терри Бывший капитан "Челси" Джон Терри признался, что прошлым летом ему поступило предложение от "Суонси", однако он не захотел играть против своего родного клуба.

По итогам прошлого сезона Терри объявил об уходе из "Челси", которому отдал 19 лет своей карьеры. Джон мог остаться в Премьер-Лиге, но в таком случае защитнику пришлось бы сыграть против родного клуба.

По словам 37-летнего ветерана, ныне выступающего за "Астон Виллу", он прекрасно знаком с рулевым "Суонси" Полом Клементом, но от предложения "лебедей" все же отказался.

"Я хорошо знаком с Полом, но мне не хотелось играть в Премьер-Лиге против "Челси". Я благодарен Полу за то, что он сделал для меня, но я просто не мог на это пойти", - сообщил Терри Sky Sports.

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Метки Суонси, Терри

Автор foxmcfc   

Дата 19.12.2017 12:00

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Последние комментарии:




  1. dnonovan 19.12.2017 13:46 # dnonovan
    Сити отправляет своих ветеранов доигрывать в Америку. Щулски выбрасывает своих ветеранов доигрывать в чемпионшип, как собак на мороз. Вот и вся разница.

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  2. tursa 19.12.2017 13:04 # tursa
    можно сказать что он пописил на сердце щольси лампарда?

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  3. ilovemanutd 19.12.2017 12:54 # ilovemanutd
    А нельзя было подписать контракт с условием, что он будет пропускать матчи с Челси?

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  4. infamous 19.12.2017 12:08 # infamous
    ТОП, не пошел бы во всякие мусорные свалки во главе с лысым "нужны еще деньги" шарлатаном

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