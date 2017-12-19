Терри отказал "Суонси" прошлым летом

Бывший капитан "Челси" Джон Терри признался, что прошлым летом ему поступило предложение от "Суонси", однако он не захотел играть против своего родного клуба.

По итогам прошлого сезона Терри объявил об уходе из "Челси", которому отдал 19 лет своей карьеры. Джон мог остаться в Премьер-Лиге, но в таком случае защитнику пришлось бы сыграть против родного клуба.



По словам 37-летнего ветерана, ныне выступающего за "Астон Виллу", он прекрасно знаком с рулевым "Суонси" Полом Клементом, но от предложения "лебедей" все же отказался.



"Я хорошо знаком с Полом, но мне не хотелось играть в Премьер-Лиге против "Челси". Я благодарен Полу за то, что он сделал для меня, но я просто не мог на это пойти", - сообщил Терри Sky Sports.

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