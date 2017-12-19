Руни намекнул, что "Эвертон" вернется за Жиру

Руни и Жиру Полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что его команде не помешал бы такой нападающий, как Оливье Жиру из "Арсенала".

Минувшим летом "ириски" сделали официальное предложение о покупке Жиру, однако после некоторых размышлений француз отказался от этого трансфера, о чем уже успел пожалеть: на "Эмирейтс" Оливье проигрывает конкуренцию своему соотечественнику Александру Лакасетту.

В интервью talkSPORT Руни намекнул, что в январе "Эвертон" может вернуться за 31-летним нападающим, забившим четыре гола в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. По мнению Уэйна, "ирискам" необходим такой форвард, как Оливье.

"Думаю, еще один форвард нам бы не помешал. Такой игрок, как Жиру, должен выходить только в стартовом составе. Каждый раз, появляясь на поле, он забивает, против него тяжело играть. Когда Жиру играет с первых минут, "Арсенал" становится сильнее", - сообщил Руни.

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Метки Арсенал, Жиру, Руни, Эвертон

Автор foxmcfc   

Дата 19.12.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. superperez101 19.12.2017 11:25 # superperez101
    навесами играть только и остается. у Руни радиоуправляемые подачи, а у французика - -подставленная голова.
    ну хоть так.

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  2. toha-bludsikir 19.12.2017 11:05 # toha-bludsikir
    а они бы неплохо смотрелись в тандеме

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