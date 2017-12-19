Руни намекнул, что "Эвертон" вернется за Жиру

Полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни заявил, что его команде не помешал бы такой нападающий, как Оливье Жиру из "Арсенала".

Минувшим летом "ириски" сделали официальное предложение о покупке Жиру, однако после некоторых размышлений француз отказался от этого трансфера, о чем уже успел пожалеть: на "Эмирейтс" Оливье проигрывает конкуренцию своему соотечественнику Александру Лакасетту.



В интервью talkSPORT Руни намекнул, что в январе "Эвертон" может вернуться за 31-летним нападающим, забившим четыре гола в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. По мнению Уэйна, "ирискам" необходим такой форвард, как Оливье.



"Думаю, еще один форвард нам бы не помешал. Такой игрок, как Жиру, должен выходить только в стартовом составе. Каждый раз, появляясь на поле, он забивает, против него тяжело играть. Когда Жиру играет с первых минут, "Арсенал" становится сильнее", - сообщил Руни.

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