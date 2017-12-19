Чех назвал поражение от "Ливерпуля" одним их худших матчей в своей карьере

Петр Чех и Мохамед Салах Голкипер "Арсенала" Петр Чех назвал поражение 0:4 от "Ливерпуля" в конце августа одним из худших в своей карьере.

Напомним, в конце лета "канониры", раздираемые трансферными сплетнями, были уничтожены на своем поле "Ливерпулем", хотя могли пропустить даже больше, чем четыре гола. Тот матч стал последним за "Арсенал" для Алекса Окслейд-Чемберлена, решившего продолжить карьеру как раз в мерсисайдском клубе.

Тот матч запомнился и 35-летнему Чеху. Голкипер признает, что в его карьере, возможно, не было более болезненного и огорчающего опыта. Петр надеется использовать это в преддверии ответного выезда к "красным" в пятницу.

"Этот опыт был, наверное, одним из худших, что мне довелось пережить как игроку".

"Когда при счете 0:4 ты стоишь там и понимаешь, что все могло быть еще хуже, учитывая низкое качество нашей игры... Наверное, это наш худший матч в сезоне. Нас просто сокрушили. Нам нужно убедиться, что на сей раз мы будем готовы".

"Однако я думаю, мы прибавили после того матча. Думаю, каждый хорошо отреагировал. В своем следующем матче мы играли против "Челси" на выезде и не пропустили. Мы закончили матч 0:0 и показали действительно хороший футбол. Пожалуй, это была хорошая пощечина, которая показала, что в этой лиге тебя могут раздавить, если ты не готов".

"Мы отдали "Ливерпулю" три очка в первом матче и не можем отдать больше", — цитирует Чеха Evening Standard.

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Метки Арсенал, Ливерпуль, Премьер-Лига, Чех

Автор mihajlo   

Дата 19.12.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. osprey 19.12.2017 11:29 # osprey
    Михаил на тупости наванговал домашний разгром Арсенала, красава братан.

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  2. webfoot 19.12.2017 11:13 # webfoot
    Арсенал был уничтожен не на своем поле, а на Энфилде

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  3. toha-bludsikir 19.12.2017 10:31 # toha-bludsikir
    В арсенале мужики:
    1) Колашинац
    2) Жиру
    3) Чех
    4) Джек Уилшир

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  4. chr1s8rown 19.12.2017 10:07 # chr1s8rown
    в арсенале есть только один мужчина

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