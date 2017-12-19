Чех назвал поражение от "Ливерпуля" одним их худших матчей в своей карьере

Голкипер "Арсенала" Петр Чех назвал поражение 0:4 от "Ливерпуля" в конце августа одним из худших в своей карьере.

Напомним, в конце лета "канониры", раздираемые трансферными сплетнями, были уничтожены на своем поле "Ливерпулем", хотя могли пропустить даже больше, чем четыре гола. Тот матч стал последним за "Арсенал" для Алекса Окслейд-Чемберлена, решившего продолжить карьеру как раз в мерсисайдском клубе.



Тот матч запомнился и 35-летнему Чеху. Голкипер признает, что в его карьере, возможно, не было более болезненного и огорчающего опыта. Петр надеется использовать это в преддверии ответного выезда к "красным" в пятницу.



"Этот опыт был, наверное, одним из худших, что мне довелось пережить как игроку".



"Когда при счете 0:4 ты стоишь там и понимаешь, что все могло быть еще хуже, учитывая низкое качество нашей игры... Наверное, это наш худший матч в сезоне. Нас просто сокрушили. Нам нужно убедиться, что на сей раз мы будем готовы".



"Однако я думаю, мы прибавили после того матча. Думаю, каждый хорошо отреагировал. В своем следующем матче мы играли против "Челси" на выезде и не пропустили. Мы закончили матч 0:0 и показали действительно хороший футбол. Пожалуй, это была хорошая пощечина, которая показала, что в этой лиге тебя могут раздавить, если ты не готов".



"Мы отдали "Ливерпулю" три очка в первом матче и не можем отдать больше", — цитирует Чеха Evening Standard.

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