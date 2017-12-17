18-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 17 декабря двумя поединками продолжится 18-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ БРОМВИЧ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 17:15 Онлайн-трансляция



"Вест Бромвич" все еще находится в ожидании своей первой победы при Алане Пардью и, наверняка, с некоторой завистью наблюдает за преображением "Кристал Пэлас", "Вест Хэма" и "Эвертона", которые тоже решились позвать опытных британских тренеров после провального начала сезона. "Манчестер Юнайтед" изо всех сил стремится преследовать лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити", одновременно преодолевая критику по поводу своего стиля игры. Добиться победы и сделать это в убедительной и зрелищной манере было бы пределом ожиданий для Жозе Моуриньо. "Дрозды" проиграли восемь из 11 последних встреч с "красными дьяволами" на своем поле в рамках Премьер-Лиги, одержав лишь одну победу — в марте прошлого года.



Из лазарета "Вест Бромвича" вернулись Гарет Макаули и Мэтт Филлипс, но Крейг Доусон, Джеймс Моррисон и Насер Шадли там остаются.



В воскресенье завершит отбывать дисквалификацию полузащитник "Юнайтед" Поль Погба. Эрик Байи пропустит до трех месяцев из-за операции на лодыжке. Должен вернуться в строй Маруан Феллайни.



БОРНМУТ — ЛИВЕРПУЛЬ 19:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" значительно притормозил после ряда ярких результатов, дважды сыграв дома вничью — против "Эвертона" и "Вест Бромвича". Теперь команде Юргена Клоппа предстоит отправиться к "Борнмуту", который на своем поле выглядит очень слабо. "Вишенки" набрали лишь восемь очков дома в этом сезоне — меньше только у "Суонси" (7). Кроме того, до этого уикенда "Борнмут" завоевал только один балл из 27 возможных против команд из верхней половины таблицы. В 11 последних встречах с "красными" с учетом всех соревнований "вишенки" одержали лишь одну победу — 4:3 12 месяцев назад.



"Борнмут" не может рассчитывать на Адама Федеричи, Тайрона Мингса и Брэда Смита. Стив Кук и Харри Артер в одном "горчичнике" от дисквалификации.



Ожидается, что в ворота "Ливерпуля" вернется Симон Миньоле, пропустивший матч с "Вест Бромвичем" из-за проблем с лодыжкой. Эмре Джан дисквалифицирован, но Адам Лаллана и Даниэль Старридж готовы сыграть.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!