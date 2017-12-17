"Сити", "Ливерпуль" и "Челси" готовы сойтись в битве за Ван Дейка

Тема будущего Виргила Ван Дейка в "Саутгемптоне" стала одной из главных в утренней английской прессе за воскресенье, и даже наставник "святых" Маурисио Пеллегрино признал, что уход защитника, не сыгравшего против "Челси" накануне, не исключен.

Решение Пеллегрино оставить ведущего защитника вне заявки на субботний матч против чемпионов Премьер-Лиги стало огромным сюрпризом и лишь подогрело слухи о возможной продаже Ван Дейка в зимнее трансферное окно.



Прошлым летом клуб с "Сент Мэри" занял твердую позицию в отношении Виргила, наотрез отказавшись вести переговоры с "Ливерпулем", однако на сей раз "Саутгемптон" может быть сговорчивее, о чем свидетельствуют слова Маурисио после поражения 1:0 от "Стэмфорд Бридж".



"Я не могу контролировать рынок — я не владею игроком. Я могу высказать свое мнение, и я должен сделать это для технического директора, для президента. После этого руководство может решить, как будет лучше всего для команды".



"Но я повторюсь: прямо сейчас я не могу контролировать рынок. Я порекомендую сохранить наших лучших игроков. Поначалу у клуба была четкая позиция, и я ее разделяю", — цитирует Пеллегрино Sky Sports.



Отметим, что лишь несколько дней назад пресса назвала 26-летнего голландца трансферной целью номер один "Манчестер Сити" на январь. Возможность перейти в команду Хосепа Гвардиолы и завоевать чемпионский титул Премьер-Лиги может показаться Ван Дейку слишком привлекательной, чтобы ее отвергнуть.



Также логично ожидать, что интерес к Виргилу возобновит "Ливерпуль", до сих пор испытывающий огромные проблемы с игрой в обороне. Летом Ван Дейк отчаянно пытался уйти на "Энфилд" и даже подал прошение о трансфере.



Наконец, еще одним претендентом на защитника, оцениваемого в 70 миллионов фунтов, может стать "Челси", чей тренер Антонио Конте лестно высказался насчет Ван Дейка, хотя тот и не сыграл против его команды.



"Вы очень хорошо знаете, что мне не нравится говорить об игроках из других команд. Это не есть хорошо. Это неуважение к моим игрокам, а также к другой команде и в данном случае — к Ван Дейку. Он действительно хороший игрок. У него была серьезная травма, но я думаю, он хорошо восстановился. Я желаю его всего наилучшего", — приводит слова Конте The Telegraph.





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