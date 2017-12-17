Макларен: "Иностранные тренеры вытесняют британцев из английского футбола"

Бывший наставник сборной Англии Стив Макларен пожаловался, что иностранные тренеры вытесняют британцев из английского футбола.

По ходу этого сезона к работе в Премьер-Лиге вернулись Дэвид Мойес, Сэм Эллардайс, Рой Ходжсон и Алан Пардью, однако британские тренеры все равно находятся в меньшинстве в высшем дивизионе и преимущественно трудятся в клубах-аутсайдерах.



Макларен, в данный момент находящийся без клуба, не скрывает своего желания вернуться к работе на родине, но отмечает, что у людей сложилось предвзятое отношение к британским специалистам.



"У меня сложилось сильное впечатление, что на всех уровнях нашей игры — в Премьер-Лиге, Чемпионшипе и даже в первом дивизионе (Лиге Один) — предпочитают приглашать иностранных тренеров. Возможно, они вытесняют британцев".



"В связи с этим приятно видеть, что такие люди, как Дэвид Мойес, Сэм Эллардайс, Рой Ходжсон и Алан Пардью, доказывают ценность британской тренерской школы и то, что она имеет свое место и может быть очень, очень успешна".



"В будущем я тоже хочу вернуться в Англию. Я хочу снова тренировать, и я по-прежнему очень амбициозен. Я чувствую, что все еще способен многое предложить игре".



"Два периода в "Дерби" подтвердили, что я обладают опытом и мастерством для успешной работы в Чемпионшипе. Тренерская карьера держится на опыте. И мне нравится видеть, что Мойес, Элллардайс, Ходжсон и Пардью вернулись к работе в Англии. Для тренеров в возрасте опыт является определяющим фактором", — сообщил Макларен Sky Sports.

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