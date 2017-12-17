Конте: "Из-за "Сити" люди забывают, насколько хорошо мы играем"
Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что его команда не получает заслуженной похвалы за свои результаты по причине еще более впечатляющей формы "Манчестер Сити".
После сенсационного фиаско против "Кристал Пэлас" в середине октября "синие" выиграли все свои матчи в Премьер-Лиге, за исключением двух: ничья 1:1 с "Ливерпулем" и поражение 1:0 от "Вест Хэма".
Одолев в субботу "Саутгемптон" со счетом 1:0, "Челси" даже догнал по очкам "Манчестер Юнайтед", являющийся главным преследователем лидера. Однако "синие" все равно остаются в тени "Сити", и Конте находит это немного несправедливым.
"Я хочу напомнить, что в 10 последних матчах мы одержали восемь побед, однажды сыграли вничью, против "Ливерпуля", и однажды потерпели поражение, от "Вест Хэма".
"Если кто-нибудь спросит меня, согласился бы я на такие результаты в 10 следующих матчах, то я отвечу утвердительно. Кое-кто забывает о нашей серии, потому что есть команда, которая побеждает вообще всегда".
"Мои игроки проделали хорошую работу в 10 последних матчах", — цитирует Конте Evening Standard.
17.12.2017 00:05
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