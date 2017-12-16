У Гвардиолы "нет слов", чтобы описать игру Де Брюйне
После уверенной победы над "Тоттенхэмом" (4:1) главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола вновь восхитился плеймейкером Кевином Де Брюйне.
Именно Де Брюйне отметился победным голом на "Этихад", забив "шпорам" спустя пару минут после грубого фола со стороны Деле Алли. После матча Кевин получил очередную и, как всегда, заслуженную порцию похвалы от Гвардиолы.
"Мы показали очень хорошую игру и победили одну из сильнейших команд Премьер-Лиги. Это было отличное выступление, которое потребовало от нас безупречной игры без мяча".
"Когда мы не владеем мячом, мы остаемся скромной командой. Все знают, каким мастерством обладает Кевин Де Брюйне, но посмотрите на него без мяча – он бежит в отбор так же яростно, как игрок из Конференции. У меня нет слов, чтобы описать его игру".
"Я восхищаюсь тем, как мы играем без мяча, и, безусловно, мы рады, что развили серию, победив в 16-й раз подряд. Спасибо клубу, что предоставили мне таких изумительных игроков", - сообщил Гвардиола BT Sport.
16.12.2017 23:05
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Чели просто подарили этому чемпику шанс интриги отдав Мауров, Мата, Салахов, Старриджей, Чехов, Лукак, Дебревен, Матичей.
Это просто чтобы чемп был хоть немного интересней космической гегемонии лондонских королей. Пусть МЮ будет унижен ещё и местной голубятней. Будем по-очереди нагибать фергюсоновских птенцов)
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В манчестере один клуб МС
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Он не пенс чтоб его описать, заслуженный человек.
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ну он и скамцо так развалит скоро
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фанаты пинсовской помойки сейчас жрут гавно ведрами смотря на игры де брёйне и салаха
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Гений. Продолжай в том же духе.
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