У Гвардиолы "нет слов", чтобы описать игру Де Брюйне

Пеп Гвардиола После уверенной победы над "Тоттенхэмом" (4:1) главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола вновь восхитился плеймейкером Кевином Де Брюйне.

Именно Де Брюйне отметился победным голом на "Этихад", забив "шпорам" спустя пару минут после грубого фола со стороны Деле Алли. После матча Кевин получил очередную и, как всегда, заслуженную порцию похвалы от Гвардиолы.

"Мы показали очень хорошую игру и победили одну из сильнейших команд Премьер-Лиги. Это было отличное выступление, которое потребовало от нас безупречной игры без мяча".

"Когда мы не владеем мячом, мы остаемся скромной командой. Все знают, каким мастерством обладает Кевин Де Брюйне, но посмотрите на него без мяча – он бежит в отбор так же яростно, как игрок из Конференции. У меня нет слов, чтобы описать его игру".

"Я восхищаюсь тем, как мы играем без мяча, и, безусловно, мы рады, что развили серию, победив в 16-й раз подряд. Спасибо клубу, что предоставили мне таких изумительных игроков", - сообщил Гвардиола BT Sport.

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Метки Гвардиола, Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 16.12.2017 23:05

Количество просмотров Просмотров: 1182

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 16.12.2017 23:53 # gidro-met
    Чели просто подарили этому чемпику шанс интриги отдав Мауров, Мата, Салахов, Старриджей, Чехов, Лукак, Дебревен, Матичей.

    Это просто чтобы чемп был хоть немного интересней космической гегемонии лондонских королей. Пусть МЮ будет унижен ещё и местной голубятней. Будем по-очереди нагибать фергюсоновских птенцов)

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  2. chelseafanmd 16.12.2017 23:50 # chelseafanmd
    В манчестере один клуб МС

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  3. mancunia-planet 16.12.2017 23:30 # mancunia-planet
    Он не пенс чтоб его описать, заслуженный человек.

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  4. blackdreamer 16.12.2017 23:21 # blackdreamer
    ну он и скамцо так развалит скоро

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  5. blackdreamer 16.12.2017 23:11 # blackdreamer
    фанаты пинсовской помойки сейчас жрут гавно ведрами смотря на игры де брёйне и салаха

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  6. mcfc-9320 16.12.2017 23:10 # mcfc-9320
    Гений. Продолжай в том же духе.

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