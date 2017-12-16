"Сити" разгромил "Тоттенхэм"
"Манчестер Сити" одержал 16-ю победу подряд в Премьер-Лиге, разгромив в домашних стенах "Тоттенхэм" со счетом 4:1.
"Горожане" недосчитались Давида Сильву, который не попал даже в запас. Также из стартового состава пропали Данило и Бернарду Силва. Вместо этой тройки появились Илкай Гюндоган, Кайл Уолкер и Лерой Сане.
Тренер "шпор" Маурисио Почеттино произвел три перестановки в составе, выпустив Кирана Триппьера, Муссу Дембеле и Деле Алли вместо Сержа Орье, Муссы Сиссоко и Эрика Ламелы.
Забрав мяч под свой контроль, "Сити" очень легко и быстро открыл счет. Сане подал угловой, а оставленный без опеки Гюндоган пробил головой с отскоком от газона —1:0.
"Горожане" продолжили прессовать своего соперника и вскоре создали еще несколько моментов. В середине тайма Серхио Агуэро нанес мощный удар из пределов штрафной, но Уго Льорис выручил гостей. Рахим Стерлинг пытался сыграть на добивании, однако в створ не попал.
Ближе к перерыву "Сити" несколько ослабил хватку, однако "Тоттенхэму" так и не удалось ни разу попасть в створ ворот Эдерсона. Ближе всего к этому был Харри Кейн, нанеся крученый удар с дистанции рядом со штангой.
Второй тайм "шпоры" начали с уверенного контроля мяча, а на 55-й минуте Кейн впервые попал в створ, заставив Эдерсона совершить сейв. Однако затем гости вновь были вынуждены отойти назад.
На 67-й минуте Льорис спас "Тоттенхэм" после удара Сане. Голкипер отразил мяч перед собой, но оказавшийся тут как тут Стерлинг непостижимым образом пробил над перекладиной.
А на 70-й минуте все стало ясно. "Горожане" провели контратаку, Кевин Де Брюйне на скорости ворвался в штрафную площадь по левому краю и сильно пробил с левой ноги через руки Льориса — 2:0.
"Шпоры" совершенно растерялись, и на 75-й минуте Ян Вертонген только фолом смог остановить своего партнера по сборной Бельгии Де Брюйне. Исполнять пенальти отправился Габриэль Жезус, но его удар пришелся в основание штанги. Спешивший на добивание Стерлинг в очередной раз промахнулся.
И все-таки Стерлинг не ушел с поля без гола. На 80-й минуте Гюндоган сделал передачу за спину защитнику на Сане, тот перевел мяч к дальней штанге, а туда уже подоспел Рахим — 3:0.
В концовке матча "Сити" просто не отдавал мяч сопернику и в итоге забил еще один гол. Эрик Дайер не сумел прервать передачу на Стерлинга, который ускользнул от Льориса и легонько катнул снаряд в пустые ворота — 4:0.
Когда уже шло компенсированное время, Кристиан Эриксен бильярдным ударом из-за пределов штрафной размочил счет — 4:1.
"Сити" отпраздновал убедительную победу, показав себя командой более высокого уровня, нежели "Тоттенхэм". "Шпоры" были совершенно беспомощны, ограничившись 10-минуткой активности в начале второго тайма и случайным голом в концовке.
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
16.12.2017 22:25
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Последние комментарии:
Кстати будет полный пиздец если Сити упустит чемпионство. С одной стороны хочется видеть такую сильную команду из АПЛ, а с другой хочется и поражения МС в борьбе за титул. И будет очень красиво если победит МЮ, все таки главный соперник и лучший клуб в истории Британии после Ливерпуля, Лидса и Селтика.
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Почему Грит ставит Челси на 2 место?
У него там своя таблица?
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Ребят пора уже обоссать все гавно здесь, кого больше всех!!!+++
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De Bruyne показал 21, когда праздновал гол
21 это разница между Сити и Тоттенхэм.
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Челси просто подарили этому чемпику шанс интриги отдав Мауров, Мата, Салахов, Старриджей, Чехов, Лукак, Дебревен, Матичей.
Это просто чтобы чемп был хоть немного интересней десятилетней гегемонии на уровне космоса лондонских королей. Пусть МЮ будет унижен ещё и местной голубятней. Будем по-очереди нагибать фергюсоновских птенцов)
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азар помоему не делает и 50% того что делает де брюйне
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лузерпуль 11 лет не выигрывает трофеи, что на это скажете, скузы? и почему все считали бестрофейные года арсиноля и постоянно их троллили, а про ливер говорю только я один в этом ключе? может это явный пример того. что арс был и есть топ клуб и это зашквар не брать 9 лет трофеи, а для середняка 1 лет без трофеев норма, что на это скажете, скузы?
жду ваши обьяснения!
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1й сезон Пепа - 3е место, везде пролет: лососнул тунца и народ согласен был, что он физрук
2й сезон Пепа после пол лярда новых трансферов + у основного конкурента спад, а середняки еще больше сднили: первые 4 месяца без поражений, но неудачникам достаточно, чтобы называть его королем АПЛ и гением
*рукалицо*
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Все как и ожидалось, пенсы обосцали сами себя.
Достаточно просто скопировать выше написанное и вставить.
Изи, очередная победа скаузеров в интеллектуальном батле!
(ответить)
Маурисио Поччетино: «Вы что тут Ла Лигу хотите устроить? Хотите, чтобы по стадионам бегали Гвардиолы? Это Гвардиолы, только в английском издании. И вы хотите, чтобы такие Гвардиолы дестабилизировали ситуацию в АПЛ? Вы хотите, чтобы мы переживали от одной серии побед к другой? Мы все это проходили, вы что хотите все это вернуть?»
ахахаххааахахах
ЕБЛААААААААААААААН
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Как бы сити не играл , а фанов раз два и то половина три два разы
(ответить)
ситюки дают жару. знатно опустили хомяка за его пиздёж
(ответить)
На безрыбье и безвиз глиномес. народная поговорка фапла
(ответить)
Короче,
все говорили, что Пепу будет тяжело приспособиться со своим футболом в АПЛ, но уже сейчас видно, что АПЛ будет тяжело приспособиться Гвардиоле
(ответить)
вершина это не обязательно место в таблице)
Источник: http://fapl.ru/posts/59250/?c=1
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(ответить)
Если вам сзади ссут на голову - значит вы впереди (какой-то пенс)
Источник: http://fapl.ru/posts/59250/?c=1#c6554039
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вот кого о6сыкать? мю? там только один иан, скучно..ну еще мр-додий но он чет слился
ттх? 0 фанов
сити? 0 фанов
арсиноль? всегда под шконкой, не интересно
так что остаются колбасники, я всегда ору с их тупой амбициозности, их недоклуб позади бернлей и уотфордов. а они все чего-то ожидают, ждут, 100% таят надежду чтобы выиграть ЛЧ, я в этом просто уверен) надеятся попасть в 4-ку, а летом орали больше всех о чемпионстве, поэтому их так приятно каждый раз опускать)
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В какое время дня/ночи я бы не зашёл на фапл, неизменно одно - какой-то ишак bezviz горит от лфк. Во всех темах. Играли МС - ТТХ, а у него всё лфк. Он совсем ноулайфер и у него пенс головного мозга?
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классная игра и уверенная победа
еще пока рано об этом говорить, но если к середине января Сити так и не проиграет, конкурентов к началу весны уже не будет никаких
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Ну что хомяк вместе с нигером роузом докукарекались,мы едем за победой,мы прервём спобедную серию Сити.
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