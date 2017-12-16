"Сити" разгромил "Тоттенхэм"

"Манчестер Сити" одержал 16-ю победу подряд в Премьер-Лиге, разгромив в домашних стенах "Тоттенхэм" со счетом 4:1.

"Горожане" недосчитались Давида Сильву, который не попал даже в запас. Также из стартового состава пропали Данило и Бернарду Силва. Вместо этой тройки появились Илкай Гюндоган, Кайл Уолкер и Лерой Сане.



Тренер "шпор" Маурисио Почеттино произвел три перестановки в составе, выпустив Кирана Триппьера, Муссу Дембеле и Деле Алли вместо Сержа Орье, Муссы Сиссоко и Эрика Ламелы.



Забрав мяч под свой контроль, "Сити" очень легко и быстро открыл счет. Сане подал угловой, а оставленный без опеки Гюндоган пробил головой с отскоком от газона —1:0.



"Горожане" продолжили прессовать своего соперника и вскоре создали еще несколько моментов. В середине тайма Серхио Агуэро нанес мощный удар из пределов штрафной, но Уго Льорис выручил гостей. Рахим Стерлинг пытался сыграть на добивании, однако в створ не попал.



Ближе к перерыву "Сити" несколько ослабил хватку, однако "Тоттенхэму" так и не удалось ни разу попасть в створ ворот Эдерсона. Ближе всего к этому был Харри Кейн, нанеся крученый удар с дистанции рядом со штангой.



Второй тайм "шпоры" начали с уверенного контроля мяча, а на 55-й минуте Кейн впервые попал в створ, заставив Эдерсона совершить сейв. Однако затем гости вновь были вынуждены отойти назад.



На 67-й минуте Льорис спас "Тоттенхэм" после удара Сане. Голкипер отразил мяч перед собой, но оказавшийся тут как тут Стерлинг непостижимым образом пробил над перекладиной.



А на 70-й минуте все стало ясно. "Горожане" провели контратаку, Кевин Де Брюйне на скорости ворвался в штрафную площадь по левому краю и сильно пробил с левой ноги через руки Льориса — 2:0.



"Шпоры" совершенно растерялись, и на 75-й минуте Ян Вертонген только фолом смог остановить своего партнера по сборной Бельгии Де Брюйне. Исполнять пенальти отправился Габриэль Жезус, но его удар пришелся в основание штанги. Спешивший на добивание Стерлинг в очередной раз промахнулся.



И все-таки Стерлинг не ушел с поля без гола. На 80-й минуте Гюндоган сделал передачу за спину защитнику на Сане, тот перевел мяч к дальней штанге, а туда уже подоспел Рахим — 3:0.



В концовке матча "Сити" просто не отдавал мяч сопернику и в итоге забил еще один гол. Эрик Дайер не сумел прервать передачу на Стерлинга, который ускользнул от Льориса и легонько катнул снаряд в пустые ворота — 4:0.



Когда уже шло компенсированное время, Кристиан Эриксен бильярдным ударом из-за пределов штрафной размочил счет — 4:1.



"Сити" отпраздновал убедительную победу, показав себя командой более высокого уровня, нежели "Тоттенхэм". "Шпоры" были совершенно беспомощны, ограничившись 10-минуткой активности в начале второго тайма и случайным голом в концовке.



"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче

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