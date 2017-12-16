Венгер хочет, чтобы Озил забивал чаще

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер призвал своего полузащитника Месута Озила чаще брать игру на себя и пытаться забить вместо передачи на партнера.

Именно Озил, чье будущее остается предметом интенсивных спекуляций, решил судьбу субботнего матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в пользу "канониров" (1:0), классно пробив по летящему мячу.



Этот гол стал для 29-летнего игрока сборной Германии всего лишь третьим в этом сезоне, однако Венгер хочет, чтобы Озил чаще забивал, а не только пытался ассистировать партнерам.



"Он забил превосходный гол. Вы знаете, что он способен на такие вещи, и для него важно, чтобы он чаще шел на риск, как он это сделал сегодня".



"Потому что обычно он тот парень, который, оказавшись на подобной позиции, в 99 случаях из 100 примет мяч и отдаст его кому-нибудь другому. Так что я рад, что он рискнул и постарался нанести завершающий удар сам. А также я рад, что он забил очень важный гол", — цитирует Венгера ESPN.

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