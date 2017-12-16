"Челси" минимально переиграл "Саутгемптон" и догнал МЮ

Гол Маркоса Алонсо со штрафного позволил "Челси" вырвать минимальную победу в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" и догнать по очкам "Манчестер Юнайтед".

После победы над "Хаддерсфилдом" в стартовый состав "синих" вернулся Гари Кэхилл, заменив Антонио Рюдигера. Альваро Мората расположился на лавке.



Тренер "святых" Маурисио Пеллегрино поменял сразу шесть полевых игроков после домашнего поражения 1:4 от "Лестера". Свой шанс получили Уэсли Худт, Джек Стивенс, Джеймс Уорд-Проуз, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Натан Редмонд и Маноло Габбиадини.



Хозяева "Стэмфорд Бридж" довольно вяло начали матч, за что едва не поплатились. Райан Бертран опасно простреливал с левого фланга, а Кэхилл замешкался с мячом во вратарской. Однако игроки "Саутгемптона" оказались еще нерасторопнее в этой ситуации, чем Гари.



Довольно скоро "Челси" пришел в себя и принялся наносить удары. И если Виллиан после классного прохода не попал в створ, то в дальнейшем чемпионы Премьер-Лиги были точны, заставив голкипера "святых" Фрэйзера Форстера совершить немало сейвов. А Педро даже попал в штангу.



"Саутгемптон" чересчур прижимался к своим воротам, и до добра это не довело. Перед самым перерывом Маркос Алонсо открыл счет ударом в нижний угол ворот со штрафного — 1:0.



Во втором тайме гости практически не выходили со своей половины поля, пока на 62-й минуте Чарли Остин не убежал в прорыв и не заставил Тибо Куртуа совершить прекрасный сейв.



Отделавшись испугом", "Челси" продолжил нагнетать давление, однако никак не мог забить второй гол. Выдержав натиск, в концовке матча "святые" отодвинули игру от своих ворот и заставили "синих" понервничать. Впрочем, счет уже не изменился.



"Саутгемптон" показал себя крепким орешком, хотя временами чересчур жался к своим воротам. "Челси" посчастливилось поразить ворота Фрэйзера Форстера лишь после стандарта, тогда как с игры "святые" не позволили себе забить.



"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче

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