"Челси" минимально переиграл "Саутгемптон" и догнал МЮ
Гол Маркоса Алонсо со штрафного позволил "Челси" вырвать минимальную победу в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" и догнать по очкам "Манчестер Юнайтед".
После победы над "Хаддерсфилдом" в стартовый состав "синих" вернулся Гари Кэхилл, заменив Антонио Рюдигера. Альваро Мората расположился на лавке.
Тренер "святых" Маурисио Пеллегрино поменял сразу шесть полевых игроков после домашнего поражения 1:4 от "Лестера". Свой шанс получили Уэсли Худт, Джек Стивенс, Джеймс Уорд-Проуз, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Натан Редмонд и Маноло Габбиадини.
Хозяева "Стэмфорд Бридж" довольно вяло начали матч, за что едва не поплатились. Райан Бертран опасно простреливал с левого фланга, а Кэхилл замешкался с мячом во вратарской. Однако игроки "Саутгемптона" оказались еще нерасторопнее в этой ситуации, чем Гари.
Довольно скоро "Челси" пришел в себя и принялся наносить удары. И если Виллиан после классного прохода не попал в створ, то в дальнейшем чемпионы Премьер-Лиги были точны, заставив голкипера "святых" Фрэйзера Форстера совершить немало сейвов. А Педро даже попал в штангу.
"Саутгемптон" чересчур прижимался к своим воротам, и до добра это не довело. Перед самым перерывом Маркос Алонсо открыл счет ударом в нижний угол ворот со штрафного — 1:0.
Во втором тайме гости практически не выходили со своей половины поля, пока на 62-й минуте Чарли Остин не убежал в прорыв и не заставил Тибо Куртуа совершить прекрасный сейв.
Отделавшись испугом", "Челси" продолжил нагнетать давление, однако никак не мог забить второй гол. Выдержав натиск, в концовке матча "святые" отодвинули игру от своих ворот и заставили "синих" понервничать. Впрочем, счет уже не изменился.
"Саутгемптон" показал себя крепким орешком, хотя временами чересчур жался к своим воротам. "Челси" посчастливилось поразить ворота Фрэйзера Форстера лишь после стандарта, тогда как с игры "святые" не позволили себе забить.
"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче
16.12.2017 20:00
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Последние комментарии:
опять матч тв вместо главного мата тура показывает какой-то волейбол. А потом включиться как обычно минуте на 15.
Ну то за дауны. Страна долбаебов
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Ноги Канделаки раздвигал. че за ущербный матч тв со своим волейболом и гандболом
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Норм щ0льси получило желтую карточку за задержку времени. Ору с этой синей помойки, ахахахаххаха.
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54% Владение мячом 46%
24 Удары 5
вы реально такие тупые ? равный матч)
оруууууууууууууууууууууууу аххаха РАНЫЙ МАТЧ
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Слабый матч. Соттон доходяги, и еле-еле победа, благодаря мастерскому стандарту.
Моменты? Справедливости ради Остин мог забить не раз. А учитывая уровень щелси моментов должно было быть больше, и реализация не ахти. И как ни крути, а святые басик не парковали, открытая игра была. И то еле-еле 1-0. Потому сити так далеко ото всех. Слабые конкуренты. Щелси, скам, куры не уровень сити на сегодня. Арс и ЛФК и вовсе не близко.
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Даже показывая такую скучную и слабую игру среди представителей Топ-6, Синие умудряются быть на 3 месте. Было бы интересно посмотреть, если они не автобусили, а играли весь матч в атакующем стиле. Глядишь и не было бы такого громадного отставания от великолепного Сити
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Алонсо топ! Астер майданутый))
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если по матчу
бакайоко какой-то жутко неуклюжий
виллиан местами был оч техничен, но в следующем моменте стандартно тупит и заигрывается
кэхилл все так же дноват
бертран все так же псих
кристенсен бог
мозес хорош
у алонсо лонгшоты просто загляденье
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вторая победа подряд после слов о том что мы не в гонке.. очень тихо и спокойно но Конте знает как чемпионство брать.. Сити еще не раз потеряет очки а мы на верном пути. Без Мораты очень быстро играем.. не знаю хорошо это или плохо но движения в переди больше.. как то ярче все.. может Конте нашел нужные сочетания..
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тем временем залупуль опустили на законное 7 место, ору просто)
2)Челси 38
пропасть
7)залупуль 30
кушайте, колбасники, и запивайте))))
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Как Азар может выиграть ЗМ, если Аспиликуэта лучший игрок в Челси?
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миха ты спецом этих лашков ставишь на главную?
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6ля как же не везет Морате, ну снова за 25 мин имел 2-3 момента, но вечно то вратарь мега сейв сделает, то в ногу комуто попадет, то в штангу, или в миллиметре от ворот мяч пройдет, когда уже закончится эта черная полосы?
Азар в роли ЦН не понравился, грех такого игрока мариновать на бессмысленной для него позиции
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ставь плюс если прочитал "дногнал МЮ"
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KING!!!!!!!
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