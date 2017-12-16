"Челси" минимально переиграл "Саутгемптон" и догнал МЮ

Маркос Алонсо Гол Маркоса Алонсо со штрафного позволил "Челси" вырвать минимальную победу в домашнем противостоянии с "Саутгемптоном" и догнать по очкам "Манчестер Юнайтед".

После победы над "Хаддерсфилдом" в стартовый состав "синих" вернулся Гари Кэхилл, заменив Антонио Рюдигера. Альваро Мората расположился на лавке.

Тренер "святых" Маурисио Пеллегрино поменял сразу шесть полевых игроков после домашнего поражения 1:4 от "Лестера". Свой шанс получили Уэсли Худт, Джек Стивенс, Джеймс Уорд-Проуз, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Натан Редмонд и Маноло Габбиадини.

Хозяева "Стэмфорд Бридж" довольно вяло начали матч, за что едва не поплатились. Райан Бертран опасно простреливал с левого фланга, а Кэхилл замешкался с мячом во вратарской. Однако игроки "Саутгемптона" оказались еще нерасторопнее в этой ситуации, чем Гари.

Довольно скоро "Челси" пришел в себя и принялся наносить удары. И если Виллиан после классного прохода не попал в створ, то в дальнейшем чемпионы Премьер-Лиги были точны, заставив голкипера "святых" Фрэйзера Форстера совершить немало сейвов. А Педро даже попал в штангу.

"Саутгемптон" чересчур прижимался к своим воротам, и до добра это не довело. Перед самым перерывом Маркос Алонсо открыл счет ударом в нижний угол ворот со штрафного — 1:0.

Во втором тайме гости практически не выходили со своей половины поля, пока на 62-й минуте Чарли Остин не убежал в прорыв и не заставил Тибо Куртуа совершить прекрасный сейв.

Отделавшись испугом", "Челси" продолжил нагнетать давление, однако никак не мог забить второй гол. Выдержав натиск, в концовке матча "святые" отодвинули игру от своих ворот и заставили "синих" понервничать. Впрочем, счет уже не изменился.

"Саутгемптон" показал себя крепким орешком, хотя временами чересчур жался к своим воротам. "Челси" посчастливилось поразить ворота Фрэйзера Форстера лишь после стандарта, тогда как с игры "святые" не позволили себе забить.

"Челси" — "Саутгемптон". Отчет о матче

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Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. farot 16.12.2017 20:40 # farot
    опять матч тв вместо главного мата тура показывает какой-то волейбол. А потом включиться как обычно минуте на 15.

    Ну то за дауны. Страна долбаебов

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  2. ian 16.12.2017 20:39 # ian
    Ноги Канделаки раздвигал. че за ущербный матч тв со своим волейболом и гандболом

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  3. webb 16.12.2017 20:24 # webb
    Норм щ0льси получило желтую карточку за задержку времени. Ору с этой синей помойки, ахахахаххаха.

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  4. chelseafanmd 16.12.2017 20:21 # chelseafanmd
    54% Владение мячом 46%
    24 Удары 5

    вы реально такие тупые ? равный матч)
    оруууууууууууууууууууууууу аххаха РАНЫЙ МАТЧ

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  5. iskander8sg 16.12.2017 20:17 # iskander8sg
    Слабый матч. Соттон доходяги, и еле-еле победа, благодаря мастерскому стандарту.
    Моменты? Справедливости ради Остин мог забить не раз. А учитывая уровень щелси моментов должно было быть больше, и реализация не ахти. И как ни крути, а святые басик не парковали, открытая игра была. И то еле-еле 1-0. Потому сити так далеко ото всех. Слабые конкуренты. Щелси, скам, куры не уровень сити на сегодня. Арс и ЛФК и вовсе не близко.

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  6. wmrpkvhzeflbrmo 16.12.2017 20:12 # wmrpkvhzeflbrmo
    Даже показывая такую скучную и слабую игру среди представителей Топ-6, Синие умудряются быть на 3 месте. Было бы интересно посмотреть, если они не автобусили, а играли весь матч в атакующем стиле. Глядишь и не было бы такого громадного отставания от великолепного Сити

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  7. shlik0 16.12.2017 20:11 # shlik0
    Алонсо топ! Астер майданутый))

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  8. frankylamp 16.12.2017 20:11 # frankylamp
    если по матчу
    бакайоко какой-то жутко неуклюжий
    виллиан местами был оч техничен, но в следующем моменте стандартно тупит и заигрывается
    кэхилл все так же дноват
    бертран все так же псих
    кристенсен бог
    мозес хорош
    у алонсо лонгшоты просто загляденье

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  9. chelsea2002 16.12.2017 20:10 # chelsea2002
    вторая победа подряд после слов о том что мы не в гонке.. очень тихо и спокойно но Конте знает как чемпионство брать.. Сити еще не раз потеряет очки а мы на верном пути. Без Мораты очень быстро играем.. не знаю хорошо это или плохо но движения в переди больше.. как то ярче все.. может Конте нашел нужные сочетания..

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  10. bezviz 16.12.2017 20:08 # bezviz
    тем временем залупуль опустили на законное 7 место, ору просто)

    2)Челси 38
    пропасть
    7)залупуль 30

    кушайте, колбасники, и запивайте))))Пользователь получил предупреждение

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  11. ian 16.12.2017 20:08 # ian
    Как Азар может выиграть ЗМ, если Аспиликуэта лучший игрок в Челси?

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  12. toha-bludsikir 16.12.2017 20:08 # toha-bludsikir
    миха ты спецом этих лашков ставишь на главную?

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  13. bezviz 16.12.2017 20:06 # bezviz
    6ля как же не везет Морате, ну снова за 25 мин имел 2-3 момента, но вечно то вратарь мега сейв сделает, то в ногу комуто попадет, то в штангу, или в миллиметре от ворот мяч пройдет, когда уже закончится эта черная полосы?
    Азар в роли ЦН не понравился, грех такого игрока мариновать на бессмысленной для него позиции

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  14. iroquez 16.12.2017 20:06 # iroquez
    ставь плюс если прочитал "дногнал МЮ"

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  15. mousta 16.12.2017 20:05 # mousta
    KING!!!!!!!

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