Озил принес "Арсеналу" победу против "Ньюкасла"

Месут Озил "Арсенал" одержал свою первую победу в четырех последних матчах Премьер-Лиги, обыграв дома "Ньюкасл" благодаря голу Месута Озила — 1:0.

Наставник "канониров" Арсен Венгер отреагировал на безголевую ничью с "Вест Хэмом", вернув в команду Александра Лакасетта, который заменил Оливье Жиру. Джек Уилшир сохранил место в старте.

У "сорок" произошло сразу пять изменений относительно поражения от "Эвертона". Команду освежили Роб Эллиот, Джейкоб Мерфи, Айзек Хейден, Айозе Перес и Хоселу.

Гости едва не пропустили уже на восьмой минуте, однако удары Лакасетта и Эктора Беллерина были заблокированы. "Арсенал" полностью забрал себе инициативу и вскоре создал еще один момент. Взяв игру на себя, Эйнсли Мэйтланд-Найлс продвинулся вперед и затем пробил с дистанции — рядом со штангой.

"Ньюкасл" смотрелся слишком беспомощно и в середине тайма все-таки пропустил. Алексис Санчес вступил в верховую борьбу после заблокированного удара, а мяч отскочил прямо на Месута Озила, который классно пробил с лету — 1:0.

До перерыва "сороки" так и оставались страусом с головой в песке. "Арсенал" играл в свое удовольствие и пару раз реально претендовал на второй гол.

Во втором тайме ничего не изменилось. "Ньюкасл" огрызнулся дальним ударом Мерфи, но затем вновь ушел в глухую оборону. "Канониры" много били, но почти каждый раз мимо.

Лишь в заключительные 15 минут гости стали предпринимать попытки спасти этот матч, заставив соперника пережить ряд неприятных мгновений. "Арсенал" не смог сделать счет комфортным, но и победу не упустил.

На протяжении большей части матча это была совершенно односторонняя игра. "Ньюкасл" был чрезвычайно робок, чтобы реально надеяться на очки. "Арсенал" победил, но должен был делать это с более крупным счетом.

"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче

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Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2017 19:55

Количество просмотров Просмотров: 735

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 16.12.2017 20:14 # pistolero-lfc
    Озиль шикарно отыграл.
    А что сделал Азар? Только свою жеппу подставляет

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  2. bezviz 16.12.2017 20:02 # bezviz
    немощи

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  3. arsenalekc 16.12.2017 20:02 # arsenalekc
    А вот Санчес слишком возится с мячом. Озил играл на уровне - передачи грамотные, точные. Удар - загляденье. Озаръ ночь спать не будет от зависти))

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  4. role-playin 16.12.2017 20:01 # role-playin
    4 Арсенал 33
    5 Бернли 32
    6 Тоттенхэм 31
    7 Ливерпуль 31

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  5. iroquez 16.12.2017 20:01 # iroquez
    арсенал - говно, ты - пидор
    две аксиомы

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  6. reams 16.12.2017 20:00 # reams
    одним словом уебки

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  7. farot 16.12.2017 19:59 # farot
    заиграл аккурат перед уходом из клуба.

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  8. ian 16.12.2017 19:59 # ian
    гол красавец забил
    Лучше любого игрока Челси.

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  9. toha-bludsikir 16.12.2017 19:58 # toha-bludsikir
    топарик озиль

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