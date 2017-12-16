Озил принес "Арсеналу" победу против "Ньюкасла"

"Арсенал" одержал свою первую победу в четырех последних матчах Премьер-Лиги, обыграв дома "Ньюкасл" благодаря голу Месута Озила — 1:0.

Наставник "канониров" Арсен Венгер отреагировал на безголевую ничью с "Вест Хэмом", вернув в команду Александра Лакасетта, который заменил Оливье Жиру. Джек Уилшир сохранил место в старте.



У "сорок" произошло сразу пять изменений относительно поражения от "Эвертона". Команду освежили Роб Эллиот, Джейкоб Мерфи, Айзек Хейден, Айозе Перес и Хоселу.



Гости едва не пропустили уже на восьмой минуте, однако удары Лакасетта и Эктора Беллерина были заблокированы. "Арсенал" полностью забрал себе инициативу и вскоре создал еще один момент. Взяв игру на себя, Эйнсли Мэйтланд-Найлс продвинулся вперед и затем пробил с дистанции — рядом со штангой.



"Ньюкасл" смотрелся слишком беспомощно и в середине тайма все-таки пропустил. Алексис Санчес вступил в верховую борьбу после заблокированного удара, а мяч отскочил прямо на Месута Озила, который классно пробил с лету — 1:0.



До перерыва "сороки" так и оставались страусом с головой в песке. "Арсенал" играл в свое удовольствие и пару раз реально претендовал на второй гол.



Во втором тайме ничего не изменилось. "Ньюкасл" огрызнулся дальним ударом Мерфи, но затем вновь ушел в глухую оборону. "Канониры" много били, но почти каждый раз мимо.



Лишь в заключительные 15 минут гости стали предпринимать попытки спасти этот матч, заставив соперника пережить ряд неприятных мгновений. "Арсенал" не смог сделать счет комфортным, но и победу не упустил.



На протяжении большей части матча это была совершенно односторонняя игра. "Ньюкасл" был чрезвычайно робок, чтобы реально надеяться на очки. "Арсенал" победил, но должен был делать это с более крупным счетом.



"Арсенал" — "Ньюкасл". Отчет о матче

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