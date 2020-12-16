Клопп: "Кейта не перейдет в "Ливерпуль" в январе"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз отверг предположения о том, что полузащитник "РБ Лейпцига" Наби Кейта может присоединиться к его команде в январе.

Напомним, еще в августе было официально объявлено, что 1 июля 2018 года Кейта присоединится к "красным" — то будет первый день, когда станет активен пункт в его контракте с клубом Бундеслиге о выкупе за 48 миллионов фунтов.



На протяжении последних недель не утихают слухи, что за дополнительную плату "РБ Лейпциг" может отпустить 22-летнего гвинейца на "Энфилд" уже в январе, однако Клопп уверяет, что такой сценарий исключен, и приезда Наби придется подождать до конца сезона.



"Существует договоренность с клубом, согласно которой он приедет в "Ливерпуль" в июне или июле. Мне больше нечего добавить. Мы не думаем об этом после всего того, что сказал "Лейпциг".



"Они сказали, что не хотят продавать игрока. Почему они должны отпустить его в январе? Нет, мы не думаем об этом".



"Контактирую ли я с ним? Нет. Он игрок "Лейпцига", — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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