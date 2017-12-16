"Челси" обратился насчет технического директора ПСВ

"Челси" рассматривает кандидатуру технического директора ПСВ Марселя Брандса на замену Майклу Эменало, покинувшему "Стэмфорд Бридж" в прошлом месяце.

Как известно, в ноябре Эменало внезапно покинул "Челси" после 10 лет работы в клубе. Спустя считанные недели Майкл получил назначение в "Монако".



Одним из ранних кандидатов на замену Эменало назывался бывший полузащитник "синих" Фрэнк Лэмпард, однако De Telegraaf утверждает, что лондонский клуб обратил свое внимание на более опытного кандидата в лице 55-летнего Брандса.



Марсель занимает свой пост в Эйндховене с 2010 года. Именно Брандс привел в ПСВ Дриса Мертенса и Кевина Стротмана, которые затем были выгодно проданы в Серию А, а в 2010 году заработал для клуба более 30 миллионов фунтов с перехода Мемфиса Депая в "Манчестер Юнайтед".



Сообщается, что "Челси" уже выдвинул свое предложение Брандсу и в данный момент ожидает ответа.

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