"Челси" обратился насчет технического директора ПСВ

Марсель Брандс "Челси" рассматривает кандидатуру технического директора ПСВ Марселя Брандса на замену Майклу Эменало, покинувшему "Стэмфорд Бридж" в прошлом месяце.

Как известно, в ноябре Эменало внезапно покинул "Челси" после 10 лет работы в клубе. Спустя считанные недели Майкл получил назначение в "Монако".

Одним из ранних кандидатов на замену Эменало назывался бывший полузащитник "синих" Фрэнк Лэмпард, однако De Telegraaf утверждает, что лондонский клуб обратил свое внимание на более опытного кандидата в лице 55-летнего Брандса.

Марсель занимает свой пост в Эйндховене с 2010 года. Именно Брандс привел в ПСВ Дриса Мертенса и Кевина Стротмана, которые затем были выгодно проданы в Серию А, а в 2010 году заработал для клуба более 30 миллионов фунтов с перехода Мемфиса Депая в "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что "Челси" уже выдвинул свое предложение Брандсу и в данный момент ожидает ответа.

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Метки Брандс, ПСВ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2017 18:00

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  1. psycho1 16.12.2017 18:34 # psycho1
    Если не дурак, то хватит ума отказаться. Достаточно взглянуть на печальный опыт бедняги Эмелано, чтоб не связываться с этой помойкой.

    "Тренер" будет и дальше набирать говно за нереальные деньги, попутно переобуваясь в интервьюшках, мол я этих игроков не покупал, а тебя умственно отсталые фаны будут с дерьмом мешать по принципу: "Не заиграл - значит не выбор тренера". Очень увлекательные перспективы, ага.

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  2. rollik707 16.12.2017 18:28 # rollik707
    Не так давно видел рейтинг зарплат тех. дир-ов разных клубов в топ 5 чемпионатах. Так там наш Майкл даже в десятку не входил (если мне не зменяет память).

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