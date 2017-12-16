"Челси" обратился насчет технического директора ПСВ
"Челси" рассматривает кандидатуру технического директора ПСВ Марселя Брандса на замену Майклу Эменало, покинувшему "Стэмфорд Бридж" в прошлом месяце.
Как известно, в ноябре Эменало внезапно покинул "Челси" после 10 лет работы в клубе. Спустя считанные недели Майкл получил назначение в "Монако".
Одним из ранних кандидатов на замену Эменало назывался бывший полузащитник "синих" Фрэнк Лэмпард, однако De Telegraaf утверждает, что лондонский клуб обратил свое внимание на более опытного кандидата в лице 55-летнего Брандса.
Марсель занимает свой пост в Эйндховене с 2010 года. Именно Брандс привел в ПСВ Дриса Мертенса и Кевина Стротмана, которые затем были выгодно проданы в Серию А, а в 2010 году заработал для клуба более 30 миллионов фунтов с перехода Мемфиса Депая в "Манчестер Юнайтед".
Сообщается, что "Челси" уже выдвинул свое предложение Брандсу и в данный момент ожидает ответа.
16.12.2017 18:00
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Если не дурак, то хватит ума отказаться. Достаточно взглянуть на печальный опыт бедняги Эмелано, чтоб не связываться с этой помойкой.
"Тренер" будет и дальше набирать говно за нереальные деньги, попутно переобуваясь в интервьюшках, мол я этих игроков не покупал, а тебя умственно отсталые фаны будут с дерьмом мешать по принципу: "Не заиграл - значит не выбор тренера". Очень увлекательные перспективы, ага.
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Не так давно видел рейтинг зарплат тех. дир-ов разных клубов в топ 5 чемпионатах. Так там наш Майкл даже в десятку не входил (если мне не зменяет память).
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