Матич: "Юнайтед" все еще в чемпионской гонке"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич убежден, что его команда все еще сохраняет реальные шансы на чемпионский титул Премьер-Лиги.

После недавнего поражения в дерби против "Манчестер Сити" подопечные Жозе Моуриньо оказались уже в 11 очках позади лидера. Однако сезон даже не достиг своего экватора, поэтому Матич допускает некоторые неожиданные повороты.



"Отставание велико. Конечно, 11 очков — это много, однако сезон еще не окончен. Уверен, до конца сезона еще будут очень интересные матчи, и они ("Сити") непременно потеряют очки. Время покажет, как все сложится".



"Как я уже сказал, предстоит сыграть много матчей, и я не думаю, что мы выбыли из чемпионской гонки. Если мы хотим догнать их, нам нужно побеждать почти в каждом матче. Но как мы знаем, как каждый знает, в Премьер-Лиге не всегда возможно побеждать в каждом матче. И все-таки мы постараемся".



"Конечно, мы все еще в гонке. Мы также участвуем в кубковых соревнованиях, мы в плей-офф Лиги Чемпионов, поэтому "Манчестер Юнайтед" везде будет продвигаться матч за матчем", — сообщил Матич Sky Sports.

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