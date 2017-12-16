Матич: "Юнайтед" все еще в чемпионской гонке"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич убежден, что его команда все еще сохраняет реальные шансы на чемпионский титул Премьер-Лиги.
После недавнего поражения в дерби против "Манчестер Сити" подопечные Жозе Моуриньо оказались уже в 11 очках позади лидера. Однако сезон даже не достиг своего экватора, поэтому Матич допускает некоторые неожиданные повороты.
"Отставание велико. Конечно, 11 очков — это много, однако сезон еще не окончен. Уверен, до конца сезона еще будут очень интересные матчи, и они ("Сити") непременно потеряют очки. Время покажет, как все сложится".
"Как я уже сказал, предстоит сыграть много матчей, и я не думаю, что мы выбыли из чемпионской гонки. Если мы хотим догнать их, нам нужно побеждать почти в каждом матче. Но как мы знаем, как каждый знает, в Премьер-Лиге не всегда возможно побеждать в каждом матче. И все-таки мы постараемся".
"Конечно, мы все еще в гонке. Мы также участвуем в кубковых соревнованиях, мы в плей-офф Лиги Чемпионов, поэтому "Манчестер Юнайтед" везде будет продвигаться матч за матчем", — сообщил Матич Sky Sports.
16.12.2017 17:00
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все....пока...ухожу в женский монастырь.
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небо - голубое, вода - мокрая
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Чё, Палкич, сложно на своих ветках тащить?
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к весне за 4 место бороться будут. Гонщики хуевы
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Знатно поводил ему Великий Сити шершавым мухомором по губам на Олд Траффорде.
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