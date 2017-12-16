Почеттино больше не обижается на Гвардиолу

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что больше не обижается на коллегу из "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу.

На старте сезона Гвардиола назвал "шпор" "командой Харри Кейна". Почеттино возмутился заявлением коллеги, но перед очным матчем на "Этихад" заверил, что конфликт исчерпан.



"Тогда я поговорил с его помощниками, теперь это уже не проблема. У нас по-прежнему хорошие отношения с Пепом, и я восхищаюсь его достижениями в "Баварии", "Барселоне" и теперь в "Манчестер Сити".



"Наш конфликт в прошлом, я уже обо всем забыл. Думаю, он придерживается такого же мнения. Мы увидимся с ним в субботу, поприветствуем друг друга и пожмем руки. В конце концов у нас много общих друзей".



"Самое главное – насладиться футболом в исполнении наших команд. Мы стараемся получить удовольствие от своей игры, и я желаю Пепу всего наилучшего. Но в субботу мы постараемся их остановить – нам нужны три очка, чтобы финишировать в топ-4", - сообщил Почеттино The Independent.

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