Клопп не связывает спад в результатах с ротацией

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что случившийся у его команды спад не связан с политикой ротации.

После ряда убедительных результатов Клопп решил предоставить отдых некоторым игрокам и в итоге был вынужден довольствоваться ничейным результатом в дерби с "Эвертоном" (1:1).



Спустя три дня Юрген попытался вернуться к сильнейшему сочетанию игроков, однако прежняя форма была растеряна, и команда вновь сыграла дома вничью — 0:0 против "Вест Бромвича". Тем не менее, Клопп убежден, что ротация здесь не при чем.



"Мы дважды сыграли вничью дома. Критика — это совершенно нормально, но я думаю, это была два совершенно разных матча".



"Против "Эвертона" мы провели действительно хороший матч, играли действительно хорошо. Это было одно из лучших дерби с момента моего прихода, однако конечный результат не был правильным. Нам не повезло".



"А против "Вест Бромвича", если быть честным, мы не заслужили никакого везения. Нам не удалось сыграть хорошо — так, как мы могли бы".



"Мы неправильно выбирали время для решений, не были достаточно подвижны, игра в пас не была лучшей. Вот и все. Мы провели не лучший матч, но в последние недели у нас было не так плохих матчей. Я не думаю, что это как-либо связано с ротацией", — цитирует Клоппа Sky Sports.

--

Читайте нас в Telegram. Только самое интересное!