Конте признал, что не влияет на трансферы "Челси"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что никак не контролирует те трансферы, которые может совершить его клуб в зимнее окно.

Прошлым летом недостаточная активность клуба на трансферном рынке едва не стала причиной ухода Конте. Антонио явно рассчитывает, что в январе он все-таки получит необходимое усиление.

Однако отбирать потенциальных новичков и вести переговоры будет руководство "синих". Конте же исполняет в этом процессе лишь рекомендательную роль.

"Как вы очень хорошо знаете, я здесь для того, чтобы делать свою работу — тренировать. А что касается трансферного рынка, то этим заведует клуб. Вам стоит спросить клуб, купим ли мы кого-нибудь в январе".

"Я лишь могу высказать свое мнение моему клубу, но последнее слово всегда за клубом. Я должен уважать любое решение клуба. Нужно четко это понимать", — цитирует Конте talkSPORT.

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Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. psycho1 16.12.2017 14:50 # psycho1
    Главный тренер в своем клубе ничего не решает, а пенсы уже кончают от гордости. Это говорит лишь об уровне доверия к этому бестолковому вымогателю новых контрактов, ничего более.

    Уровень его рекомендаций можете оценить по состоявшимся трансферам, если он насоветовал брать морат, бакаёк, рюдигеров и жопакост - очень странно, что в итоге уволили одного Эмелано.

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  2. farot 16.12.2017 14:03 # farot
    а вот и очередная порция желтенькой на бестолковку фейка psycho1

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  3. thierryhenry14 16.12.2017 14:03 # thierryhenry14
    Впрочем ничего и не изменилось за всё время

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