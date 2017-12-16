Конте признал, что не влияет на трансферы "Челси"
Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что никак не контролирует те трансферы, которые может совершить его клуб в зимнее окно.
Прошлым летом недостаточная активность клуба на трансферном рынке едва не стала причиной ухода Конте. Антонио явно рассчитывает, что в январе он все-таки получит необходимое усиление.
Однако отбирать потенциальных новичков и вести переговоры будет руководство "синих". Конте же исполняет в этом процессе лишь рекомендательную роль.
"Как вы очень хорошо знаете, я здесь для того, чтобы делать свою работу — тренировать. А что касается трансферного рынка, то этим заведует клуб. Вам стоит спросить клуб, купим ли мы кого-нибудь в январе".
"Я лишь могу высказать свое мнение моему клубу, но последнее слово всегда за клубом. Я должен уважать любое решение клуба. Нужно четко это понимать", — цитирует Конте talkSPORT.
16.12.2017 14:00
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Последние комментарии:
Главный тренер в своем клубе ничего не решает, а пенсы уже кончают от гордости. Это говорит лишь об уровне доверия к этому бестолковому вымогателю новых контрактов, ничего более.
Уровень его рекомендаций можете оценить по состоявшимся трансферам, если он насоветовал брать морат, бакаёк, рюдигеров и жопакост - очень странно, что в итоге уволили одного Эмелано.
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а вот и очередная порция желтенькой на бестолковку фейка psycho1
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Впрочем ничего и не изменилось за всё время
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