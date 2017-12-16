Конте признал, что не влияет на трансферы "Челси"

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что никак не контролирует те трансферы, которые может совершить его клуб в зимнее окно.

Прошлым летом недостаточная активность клуба на трансферном рынке едва не стала причиной ухода Конте. Антонио явно рассчитывает, что в январе он все-таки получит необходимое усиление.



Однако отбирать потенциальных новичков и вести переговоры будет руководство "синих". Конте же исполняет в этом процессе лишь рекомендательную роль.



"Как вы очень хорошо знаете, я здесь для того, чтобы делать свою работу — тренировать. А что касается трансферного рынка, то этим заведует клуб. Вам стоит спросить клуб, купим ли мы кого-нибудь в январе".



"Я лишь могу высказать свое мнение моему клубу, но последнее слово всегда за клубом. Я должен уважать любое решение клуба. Нужно четко это понимать", — цитирует Конте talkSPORT.

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