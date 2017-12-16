Гвардиола не претендует на повторение рекорда "Непобедимых"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заверил, что не помышляет повторить рекорд "Арсенала", сумевшего пройти весь сезон Премьер-Лиги без единого поражения.

В сезоне 2003/04 "Арсеналу" под руководством Арсена Венгера удалось завоевать титул, ни разу не проиграв. Впечатляющая игра "горожан" в этой кампании невольно вызывает аналогии с "Непобедимыми", однако Гвардиола уверен, что впереди его команду еще поджидает осечка.



"Этому не бывать. Этот рекорд принадлежит Арсену Венгеру и его удивительному "Арсеналу" образца 2004 года. Нас же еще ожидают поражения".



"Сегодня в большинство матчей совершенно другой уровень напряжения. Происходящее с нами до сих пор — это исключение. То, что мы делаем, не является нормой".



"Мы так рады и будем сражаться, чтобы максимально продлить свою серию, но отсутствие поражений — это исключение. Люди, команды и игроки проигрывают матчи, и нас это тоже ждет", — цитирует Гвардиолу The Independent.

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